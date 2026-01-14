Военные ТЦК, врачи, перевозчики: в 8 областях раскрыты схемы уклонения от мобилизации, 11 лицам сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Прокуратура совместно с правоохранительными органами раскрыла в ряде регионов Украины схемы уклонения от мобилизации, в частности с участием должностных лиц ТЦК и медицинских работников, а также факты незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Львовская область

Во Львовской области сообщено о подозрении заместителю директора районной больницы и двум врачам, которые оформили военнообязанному фиктивные медицинские документы и способствовали установлению III группы инвалидности. За дополнительные 6,5 тыс. долл. чиновник гарантировал положительное решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица. Всего задокументировано получение 8,3 тыс. долларов США. Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины, двух врачей — по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области инспектор пограничной службы одного из постов предложил заявителю незаконно пересечь границу, фиктивно оформив статус человека с инвалидностью. За свое содействие в решении вопросов он требовал 12 тыс. долл. Военного задержали после получения средств в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Он находится под стражей.

Сумская область

В Сумской области сообщено о подозрении заведующему травматологического отделения одного из медучреждений, который в декабре 2025 года требовал 20 тыс. грн от военнообязанного за прохождение стационарного лечения и оформление диагноза для предъявления военно-врачебной комиссии в ТЦК. Хотя мужчина действительно имел серьезные проблемы опорно-двигательной системы, они не были подтверждены медицинской документацией. Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Закарпатская область

На Закарпатье разоблачен житель Хуста, который за 5 тыс. евро "помогал" киевлянину нелегально попасть в Румынию вне пунктов пропуска. Подозреваемый, будучи проводником, встретил "клиента" в поезде, подробно проинструктировал его по маршруту и получил 2,5 тыс. евро задатка. Остальные средства военнообязанный должен был передать другим участникам схемы. Проводника задержали на железнодорожной станции сразу после получения денег. Ему сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 УК Украины. Он находится под стражей.

Запорожская область

На Запорожье сообщено о подозрении 28-летнему местному жителю, который за 800 долларов предоставил военнообязанному пеший GPS-маршрут для незаконного пересечения государственной границы с Румынией и консультировал по подготовке к переходу, в частности экипировке, логистике и действиям после пересечения границы. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Волынская область

В Луцке разоблачен исполняющий обязанности начальника одного из РТЦК и СП, который за 3 тыс. долл. должен был внести изменения в систему "Оберег", чтобы его знакомый был снят с розыска и имел условия для оформления отсрочки. Подозреваемый задержан при получении второй части неправомерной выгоды в размере 1,5 тысячи долларов и уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Прокуроры подали ходатайство о мере пресечения и отстранении подозреваемого, продолжается установление всех причастных к схеме.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье разоблачены два сержанта одного из РТЦК и СП Ивано-Франковской области, которые с сентября 2025 года через посредников подыскивали желающих избежать мобилизации. За 8 тыс. долл. с человека они обеспечивали им беспрепятственное прохождение блокпостов, инструктировали по маршруту и поведению в случае встречи пограничников. Установлено, что таким образом они переправили не менее десяти человек. Подозреваемые, которым инкриминируют 3 ст. 332 УК Украины, находятся под стражей. Проверяется возможная причастность других лиц.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области завершено досудебное расследование в отношении заведующего отделением одного из медучреждений области, который требовал 1,5 тыс. долларов США за установление III группы инвалидности жене военнообязанного, пользуясь своим статусом члена экспертной команды. Врача задержали на рабочем месте после получения средств. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Врачу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до 3 лет.