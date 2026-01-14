Військові ТЦК, лікарі, переправники: у 8 областях викрито схеми уникнення мобілізації, 11 особам повідомлено про підозри, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила у низці регіонів України схеми ухилення від мобілізації, зокрема за участі посадовців ТЦК та медичних працівників, а також факти незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Львівська область

На Львівщині повідомлено про підозру заступнику директора районної лікарні та двом лікарям, які оформили військовозобов’язаному фіктивні медичні документи та сприяли у встановленні ІІІ групи інвалідності. За додаткові 6,5 тис дол. посадовець гарантував позитивне рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Загалом задокументовано одержання 8,3 тис доларів США. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України, двох лікарів — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині інспектор прикордонної служби однієї з застав запропонував заявнику незаконно перетнути кордон, фіктивно оформивши статус людини з інвалідністю. За своє сприяння у вирішенні питань він вимагав 12 тис дол. Військового затримали після однрджання коштів у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Він перебуває під вартою.

Сумська область

На Сумщині повідомлено про підозру завідувачу травматологічного відділення одного з медзакладів, який у грудні 2025 року вимагав 20 тис. грн від військовозобов’язаного за проходження стаціонарного лікування та оформлення діагнозу для пред’явлення військово-лікарській комісії у ТЦК. Хоча чоловік дійсно мав серйозні проблеми опорно-рухової системи, вони не були підтверджені медичною документацією. Лікаря затримали в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Закарпатська область

На Закарпатті викрито мешканця Хуста, який за 5 тис євро "допомагав" киянину нелегально потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Підозрюваний, будучи провідником, зустрів "клієнта" у потязі, детально проінструктував його щодо маршруту та отримав 2,5 тис євро завдатку. Решту коштів військовозобов'язаний мав передати іншим учасникам схеми. Провідника затримали на залізничній станції одразу після отримання грошей. Йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 КК України. Він перебуває під вартою.

Запорізька область

У Запоріжжі повідомлено про підозру 28-річному місцевому мешканцю, який за 800 доларів надав військовозобов’язаному піший GPS-маршрут для незаконного перетину державного кордону з Румунією та консультував щодо підготовки до переходу, зокрема екіпірування, логістики й дій після перетину кордону. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України.

Волинська область

У Луцьку викрито виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК та СП, який за 3 тис. дол. мав внести зміни до системи "Оберіг", щоб його знайомий був знятий з розшуку і мав умови для оформлення відстрочки. Підозрюваного затримано під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1,5 тисячі доларів та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Прокурори подали клопотання про запобіжний захід та відсторонення підозрюваного, триває встановлення всіх причетних до схеми.

Івано-Франківська область

На Прикарпатті викрито двох сержантів одного з РТЦК та СП Івано-Франківської області, які з вересня 2025 року через посередників підшуковували охочих уникнути мобілізації. За 8 тис. дол. з особи вони забезпечували їм безперешкодне проходження блокпостів, інструктували щодо маршруту та поведінки в разі зустрічі прикордонників. Встановлено, що таким чином вони переправили щонайменше десять осіб. Підозрювані, яким інкримінують 3 ст. 332 КК України, перебувають під вартою. Перевіряється можлива причетність інших осіб.

Хмельницька область

На Хмельниччині завершено досудове розслідування щодо завідувача відділення одного з медзакладів області, який вимагав 1,5 тис доларів США за встановлення III групи інвалідності дружині військовозобов’язаного, користуючись своїм статусом члена експертної команди. Лікаря затримали на робочому місці після одержання коштів. Обвинувальний акт щодо нього направлено до суду за ч. 3 ст. 368 КК України. Лікарю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади або займатися діяльністю до 3 років.