Мешканець Київщини організував "бізнес" на ухилянтах: його затримано. ФОТОрепортаж

Пішки через кордон, в обхід пунктів пропуску: затримано мешканця Київщини, який за 10 тисяч доларів "допомагав" призовникам незаконно покинути країну.

Чергову схему незаконного перетину державного кордону України перекрили поліція Києва та СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі рослідування

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Київської області підшукував "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та за 10 000 доларів обіцяв їм допомогти нелегально виїхати за межі України.

Під час особистих зустрічей фігурант детально обговорював з клієнтами умови незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. Зокрема, зловмисник розробив маршрут незаконного переправлення: спочатку чоловіків мали доставити з Києва до готелю поблизу кордону, а потім пішки провести на територію Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

Поліцейські затримали зловмисника під час зустрічі із "клієнтом", коли той передавав ділку гроші.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру – сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років

А чому не затримують керівників навчальних закладів, які за добрі гроші побрали на роботу в коледжі та університети ухилянтів та ховають їх як викладачів?!
Якщо це схема, то може пора притягувати до відповідальності й директорів ліцеїв, коледжів, ректорів університетів?
Ловлять пішаків, а жирна риба саме там!
14.01.2026 11:46 Відповісти
Я так рощумію, що це риторичне питання?)
14.01.2026 12:06 Відповісти
Термін " ухилянт" вигаданий та розповсюджений владою для дегенератів,для чого це зроблено немає сенсу пояснювати,бо бовдурам ніколи це не дійде,бо бовдури.
14.01.2026 12:27 Відповісти
А сам він мабуть був не придатним тобто савсєм бальной...
14.01.2026 11:47 Відповісти
А "бізнес" в центрах соціальної підтримки не хочуть перевірити? Там кажуть два рівні бюджети в
України знаходиться.
14.01.2026 12:10 Відповісти
Як цікаво виходить,адміністратор видаляє комент про те що "ухилянти це поліцейські,прокурори,держ службовці які за конституцією мають перші виконувати свій обов'язок з захисту держави" ,а " ухилянтом" є той хто написав такий заголовок цієї новини,коментар без ругані,матів.Я думаю пану Бутусову потрібно перевірити всіх своїх адмінів на лояльність до влади,бо Цензор зарекомендував себе як опозіційний інформаційний сайт,як і сам пан Бутусов,йому це напевне буде цікаво.
14.01.2026 12:34 Відповісти
В новині про те, як прості люди намагалися перетнути кордон і збили прикордонника хтось в коментарях написав "чому не відкрили вогонь на ураження"? Йому відповіли, а чому не відкривають вогонь на ураження по міндічам там прокурорам які в 35 оформлюють пенсію і їдуть в Швецію? Цей другий коментар одразу набрав 20+ вподобайок. Так от, коментар про розстріл цивільних залишили, а коментар про міндічей та прокурорів одразу видалили.
14.01.2026 12:40 Відповісти
 
 