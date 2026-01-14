Мешканець Київщини організував "бізнес" на ухилянтах: його затримано. ФОТОрепортаж

Пішки через кордон, в обхід пунктів пропуску: затримано мешканця Київщини, який за 10 тисяч доларів "допомагав" призовникам незаконно покинути країну.

Чергову схему незаконного перетину державного кордону України перекрили поліція Києва та СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі рослідування

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Київської області підшукував "клієнтів" серед чоловіків призовного віку та за 10 000 доларів обіцяв їм допомогти нелегально виїхати за межі України.

Під час особистих зустрічей фігурант детально обговорював з клієнтами умови незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. Зокрема, зловмисник розробив маршрут незаконного переправлення: спочатку чоловіків мали доставити з Києва до готелю поблизу кордону, а потім пішки провести на територію Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

Поліцейські затримали зловмисника під час зустрічі із "клієнтом", коли той передавав ділку гроші.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру – сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років





