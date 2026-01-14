Підірвав гранату в гостелі під час конфлікту з сусідом: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали в Києві 27-річного чоловіка, який кинув гранату в гостелі під час конфлікту із сусідом по кімнаті.
Про це повідомила столична поліція, передає Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, інцидент стався вночі проти 9 січня під час масштабного російського обстрілу столиці. Поліція отримала повідомлення про вибух в одному з гостелів на вулиці Жилянській.
Під час перевірки з’ясувалося, що між двома мешканцями гостелу виник конфлікт. Чоловіки нещодавно приїхали до Києва та разом вживали алкоголь, після чого посварилися.
У ході сварки один із них дістав гранату та кинув її в бік іншого. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
27-річному фігуранту вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Так і бачу плакат:
Громадянине! Сідаючи бухати з малознайомим, перевір, че не тримає він в кішені дулю або гранату!
У першому випадку може постраждати максимум твоя гордість, а от у другому-життя та здоров*я!