Підірвав гранату в гостелі під час конфлікту з сусідом: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали в Києві 27-річного чоловіка, який кинув гранату в гостелі під час конфлікту із сусідом по кімнаті.

Про це повідомила столична поліція.

За даними правоохоронців, інцидент стався вночі проти 9 січня під час масштабного російського обстрілу столиці. Поліція отримала повідомлення про вибух в одному з гостелів на вулиці Жилянській.

Під час перевірки з’ясувалося, що між двома мешканцями гостелу виник конфлікт. Чоловіки нещодавно приїхали до Києва та разом вживали алкоголь, після чого посварилися.

У ході сварки один із них дістав гранату та кинув її в бік іншого. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

27-річному фігуранту вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

