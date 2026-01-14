Підірвав гранату в гостелі під час конфлікту з сусідом: у Києві затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали в Києві 27-річного чоловіка, який кинув гранату в гостелі під час конфлікту із сусідом по кімнаті.

Про це повідомила столична поліція, передає Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, інцидент стався вночі проти 9 січня під час масштабного російського обстрілу столиці. Поліція отримала повідомлення про вибух в одному з гостелів на вулиці Жилянській.

Під час перевірки з’ясувалося, що між двома мешканцями гостелу виник конфлікт. Чоловіки нещодавно приїхали до Києва та разом вживали алкоголь, після чого посварилися.

У ході сварки один із них дістав гранату та кинув її в бік іншого. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

27-річному фігуранту вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ідіоти.невже не можна кинути її за призначенням
14.01.2026 10:54 Відповісти
Приїхали захищати Столицю!! З своєю гранатою!!!
14.01.2026 10:55 Відповісти
дивно що граната є а ствола не було ... зі стволом все могло б і вийти 🤔
14.01.2026 11:08 Відповісти
Наступного разу що буде? ТМ-62?
14.01.2026 11:27 Відповісти
Тут треба знати чому він кинув гранату. Якщо той в кого кинули гранату прославляв Путіна та руський мир, то треба йому дати ще одну гранату.
14.01.2026 12:38 Відповісти
Кучеряво...
Так і бачу плакат:
Громадянине! Сідаючи бухати з малознайомим, перевір, че не тримає він в кішені дулю або гранату!
У першому випадку може постраждати максимум твоя гордість, а от у другому-життя та здоров*я!
14.01.2026 12:56 Відповісти
 
 