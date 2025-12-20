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Новини Фото Підрив гранати
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11-річний хлопчик травмувався від вибуху запалу до гранати у Сумах, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонування запалу від гранати у руках 11-річного хлопчика в Сумах, унаслідок чого дитина зазнала травмування.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За попередньою інформацією, вибуховий предмет приніс додому співмешканець матері потерпілого, який є військовослужбовцем. Будучи поза полем зору дорослих, дитина взяла до рук запал від гранати та відірвала кільце від запалу, після чого відбувся вибух.

У Сумах від гранати травмувався 11-річний хлопчик

Зазначається, що хлопчика госпіталізовано до лікарні. На цей час його стан стабілізовано, життю нічого не загрожує.

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Встановлюються обставини трагедії

Повідомляється, що в місці мешкання потерпілого також було знайдено інші набої та вибухонебезпечні предмети.

У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини трагедії, а також яким чином боєприпаси опинилися у помешканні з цивільними.

У Сумах від гранати травмувався 11-річний хлопчик

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил поводження з вибуховими предметами (ч. 1 ст. 414 КК України).

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У Сумах від гранати травмувався 11-річний хлопчик
У Сумах від гранати травмувався 11-річний хлопчик
У Сумах від гранати травмувався 11-річний хлопчик

Автор: 

граната (854) Сумська область (4868) Суми (1149) ДБР (3986) Сумський район (659)
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