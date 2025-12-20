11-річний хлопчик травмувався від вибуху запалу до гранати у Сумах, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонування запалу від гранати у руках 11-річного хлопчика в Сумах, унаслідок чого дитина зазнала травмування.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За попередньою інформацією, вибуховий предмет приніс додому співмешканець матері потерпілого, який є військовослужбовцем. Будучи поза полем зору дорослих, дитина взяла до рук запал від гранати та відірвала кільце від запалу, після чого відбувся вибух.

Зазначається, що хлопчика госпіталізовано до лікарні. На цей час його стан стабілізовано, життю нічого не загрожує.

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Встановлюються обставини трагедії

Повідомляється, що в місці мешкання потерпілого також було знайдено інші набої та вибухонебезпечні предмети.

У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини трагедії, а також яким чином боєприпаси опинилися у помешканні з цивільними.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил поводження з вибуховими предметами (ч. 1 ст. 414 КК України).

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