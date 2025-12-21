11-летний мальчик получил травмы от взрыва запала гранаты в Сумах, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту детонации запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По предварительной информации, взрывной предмет принес домой сожитель матери потерпевшего, который является военнослужащим. Находясь вне поля зрения взрослых, ребенок взял в руки запал от гранаты и оторвал кольцо от запала, после чего произошел взрыв.
Отмечается, что мальчик госпитализирован в больницу. В настоящее время его состояние стабилизировано, жизни ничего не угрожает.
Устанавливаются обстоятельства трагедии
Сообщается, что в месте проживания пострадавшего также были найдены другие патроны и взрывоопасные предметы.
В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также каким образом боеприпасы оказались в жилище с гражданскими лицами.
Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил обращения с взрывоопасными предметами (ч. 1 ст. 414 УК Украины).
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