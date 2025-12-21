11-летний мальчик получил травмы от взрыва запала гранаты в Сумах, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту детонации запала от гранаты в руках 11-летнего мальчика в Сумах, в результате чего ребенок получил травмы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По предварительной информации, взрывной предмет принес домой сожитель матери потерпевшего, который является военнослужащим. Находясь вне поля зрения взрослых, ребенок взял в руки запал от гранаты и оторвал кольцо от запала, после чего произошел взрыв.

Отмечается, что мальчик госпитализирован в больницу. В настоящее время его состояние стабилизировано, жизни ничего не угрожает.

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Устанавливаются обстоятельства трагедии

Сообщается, что в месте проживания пострадавшего также были найдены другие патроны и взрывоопасные предметы.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также каким образом боеприпасы оказались в жилище с гражданскими лицами.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил обращения с взрывоопасными предметами (ч. 1 ст. 414 УК Украины).

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