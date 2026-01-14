Взорвал гранату в общежитии во время конфликта с соседом: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали в Киеве 27-летнего мужчину, который бросил гранату в общежитии во время конфликта с соседом по комнате.
Об этом сообщила столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 9 января во время масштабного российского обстрела столицы. Полиция получила сообщение о взрыве в одном из хостелов на улице Жилянской.
Во время проверки выяснилось, что между двумя жителями хостела возник конфликт. Мужчины недавно приехали в Киев и вместе употребляли алкоголь, после чего поссорились.
В ходе ссоры один из них достал гранату и бросил ее в сторону другого. 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.
27-летнему фигуранту уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - покушение на умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Так і бачу плакат:
Громадянине! Сідаючи бухати з малознайомим, перевір, че не тримає він в кішені дулю або гранату!
У першому випадку може постраждати максимум твоя гордість, а от у другому-життя та здоров*я!