Житель Киевской области организовал "бизнес" на уклонистах: его задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пешком через границу, в обход пунктов пропуска: задержан житель Киевской области, который за 10 тысяч долларов "помогал" призывникам незаконно покинуть страну.

Очередную схему незаконного пересечения государственной границы Украины перекрыли полиция Киева и СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В ходе досудебного расследования установлено, что житель Киевской области подыскивал "клиентов" среди мужчин призывного возраста и за 10 000 долларов обещал им помочь нелегально выехать за пределы Украины.

Во время личных встреч фигурант подробно обсуждал с клиентами условия незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска. В частности, злоумышленник разработал маршрут незаконной переправки: сначала мужчин должны были доставить из Киева в отель возле границы, а затем пешком провести на территорию Румынии в обход официальных пунктов пропуска.

Полицейские задержали злоумышленника во время встречи с "клиентом", когда тот передавал дельцу деньги.

Следователи сообщили мужчине о подозрении – содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины советами, указаниями, устранением препятствий по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет





Читайте также: Взорвал гранату в гостинице во время конфликта с соседом: в Киеве задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж