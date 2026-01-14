Житель Киевской области организовал "бизнес" на уклонистах: его задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пешком через границу, в обход пунктов пропуска: задержан житель Киевской области, который за 10 тысяч долларов "помогал" призывникам незаконно покинуть страну.

Очередную схему незаконного пересечения государственной границы Украины перекрыли полиция Киева и СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

В ходе досудебного расследования установлено, что житель Киевской области подыскивал "клиентов" среди мужчин призывного возраста и за 10 000 долларов обещал им помочь нелегально выехать за пределы Украины.

Во время личных встреч фигурант подробно обсуждал с клиентами условия незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска. В частности, злоумышленник разработал маршрут незаконной переправки: сначала мужчин должны были доставить из Киева в отель возле границы, а затем пешком провести на территорию Румынии в обход официальных пунктов пропуска.

Полицейские задержали злоумышленника во время встречи с "клиентом", когда тот передавал дельцу деньги.

Следователи сообщили мужчине о подозрении – содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины советами, указаниями, устранением препятствий по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет

полиция
полиция

Є зауваження!
А чому не затримують керівників навчальних закладів, які за добрі гроші побрали на роботу в коледжі та університети ухилянтів та ховають їх як викладачів?!
Якщо це схема, то може пора притягувати до відповідальності й директорів ліцеїв, коледжів, ректорів університетів?
Ловлять пішаків, а жирна риба саме там!
14.01.2026 11:46 Ответить
Я так рощумію, що це риторичне питання?)
14.01.2026 12:06 Ответить
Термін " ухилянт" вигаданий та розповсюджений владою для дегенератів,для чого це зроблено немає сенсу пояснювати,бо бовдурам ніколи це не дійде,бо бовдури.
14.01.2026 12:27 Ответить
А сам він мабуть був не придатним тобто савсєм бальной...
14.01.2026 11:47 Ответить
А "бізнес" в центрах соціальної підтримки не хочуть перевірити? Там кажуть два рівні бюджети в
України знаходиться.
14.01.2026 12:10 Ответить
Як цікаво виходить,адміністратор видаляє комент про те що "ухилянти це поліцейські,прокурори,держ службовці які за конституцією мають перші виконувати свій обов'язок з захисту держави" ,а " ухилянтом" є той хто написав такий заголовок цієї новини,коментар без ругані,матів.Я думаю пану Бутусову потрібно перевірити всіх своїх адмінів на лояльність до влади,бо Цензор зарекомендував себе як опозіційний інформаційний сайт,як і сам пан Бутусов,йому це напевне буде цікаво.
14.01.2026 12:34 Ответить
В новині про те, як прості люди намагалися перетнути кордон і збили прикордонника хтось в коментарях написав "чому не відкрили вогонь на ураження"? Йому відповіли, а чому не відкривають вогонь на ураження по міндічам там прокурорам які в 35 оформлюють пенсію і їдуть в Швецію? Цей другий коментар одразу набрав 20+ вподобайок. Так от, коментар про розстріл цивільних залишили, а коментар про міндічей та прокурорів одразу видалили.
14.01.2026 12:40 Ответить
 
 