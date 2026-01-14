Житель Киевской области организовал "бизнес" на уклонистах: его задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ
Пешком через границу, в обход пунктов пропуска: задержан житель Киевской области, который за 10 тысяч долларов "помогал" призывникам незаконно покинуть страну.
Очередную схему незаконного пересечения государственной границы Украины перекрыли полиция Киева и СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Детали расследования
В ходе досудебного расследования установлено, что житель Киевской области подыскивал "клиентов" среди мужчин призывного возраста и за 10 000 долларов обещал им помочь нелегально выехать за пределы Украины.
Во время личных встреч фигурант подробно обсуждал с клиентами условия незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска. В частности, злоумышленник разработал маршрут незаконной переправки: сначала мужчин должны были доставить из Киева в отель возле границы, а затем пешком провести на территорию Румынии в обход официальных пунктов пропуска.
Полицейские задержали злоумышленника во время встречи с "клиентом", когда тот передавал дельцу деньги.
Следователи сообщили мужчине о подозрении – содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины советами, указаниями, устранением препятствий по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому не затримують керівників навчальних закладів, які за добрі гроші побрали на роботу в коледжі та університети ухилянтів та ховають їх як викладачів?!
Якщо це схема, то може пора притягувати до відповідальності й директорів ліцеїв, коледжів, ректорів університетів?
Ловлять пішаків, а жирна риба саме там!
