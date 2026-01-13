УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
3 049 34

Отримали обмороження під час спроби втечі за кордон: на Рівненщині врятовано двох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У лісовому масиві на півночі Рівненської області прикордонники виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України та заблукали за складних погодних умов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Рівненщині прикордонники врятували двох чоловіків

Цієї ночі військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців виявили в лісі двох чоловіків – жителів Полтавської області та міста Дніпро, які планували нелегально потрапити до країн Європейського Союзу.

Інформацію про можливе правопорушення прикордонники отримали завчасно від оперативних співробітників, що дозволило швидко розпочати пошукові заходи.

Під час руху чоловіки заблукали та втратили орієнтування. За температури близько –20°C вони зазнали сильного переохолодження й обморожень, найбільше постраждали кінцівки. Самостійно пересуватися вони вже не могли, тож прикордонникам довелося виносити їх із лісу.

дпсу
дпсу

Військовослужбовці надали постраждалим першу допомогу, зігріли їх та викликали карету екстреної медичної допомоги. Обох чоловіків з ознаками обмороження госпіталізували до медичного закладу.

Щодо затриманих оформили матеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. Обставини правопорушення з’ясовуються.

дпсу
дпсу

У Державній прикордонній службі України вкотре наголошують, що незаконні спроби перетину кордону, особливо в зимовий період, несуть пряму загрозу життю та здоров’ю, а державний кордон перебуває під постійним контролем.

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6672) ухилянти (1363) Рівненська область (1257)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Вже не перший раз пишуть, як на Рівненщині ловлять тих, хто планує потрапити в ЄС. Але Рівненщина не межує з ЄС. Невже вони думають, що можуть потрапити в білоруський кривавий тоталітаризм, а звідти спокійно виїхати в Європу? Та не може бути.
показати весь коментар
13.01.2026 10:48 Відповісти
+5
Найманці воюють за тих хто більше дасть. Кожного негра, якого могла б купити Україна, перекупить РФ. Тим більше в України своїх грошей нема, а партнери грошей на негрів не виділятимуть, якщо своїх безкоштовних аборигенів ще повно бігає.
показати весь коментар
13.01.2026 10:50 Відповісти
+4
Ці відморожені дурники 🥶 в Білорусь тікали?
показати весь коментар
13.01.2026 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найманці воюють за тих хто більше дасть. Кожного негра, якого могла б купити Україна, перекупить РФ. Тим більше в України своїх грошей нема, а партнери грошей на негрів не виділятимуть, якщо своїх безкоштовних аборигенів ще повно бігає.
показати весь коментар
13.01.2026 10:50 Відповісти
Давай краще про атомну бомбу)
показати весь коментар
13.01.2026 10:52 Відповісти
Вже не перший раз пишуть, як на Рівненщині ловлять тих, хто планує потрапити в ЄС. Але Рівненщина не межує з ЄС. Невже вони думають, що можуть потрапити в білоруський кривавий тоталітаризм, а звідти спокійно виїхати в Європу? Та не може бути.
показати весь коментар
13.01.2026 10:48 Відповісти
Про Житомирщину теж таку саму маячну чешуть… а потім дивуємось звідки беруться ті плоскоземельщики, що пишаються «найкращою у світі савєцькою освітою» 😂
показати весь коментар
13.01.2026 11:55 Відповісти
Просто дуже складно зв'язати між собою окремі елементи пропаганди, коли вони погано в'яжуться.
показати весь коментар
13.01.2026 12:14 Відповісти
а потім дивуємось звідки беруться ті плоскоземельщики,
Вот ты ржёшь с плоскоземельщиков,а значит считаешь,что земля шар и вращается.Поинтересуйся тогда,за какое время летит самолёт из Лиссабона(Португалия) в Сеул(Ю.Корея) и потом обратно.Я сэкономлю тебе время.В Сеул 13 часов,обратно 15 часов.Т.е. практически время идентично,с разницей всего 2 часа.
А теперь самое главно.Оф.наука утверждает,что земля вращается со скорость 1609 км.час.Пассажирский лайнер летит со скоростью 800+ км.час.
Расскажи мне,как лайнер вообще умудряется лететь на восток,если он тупо "не догонит" вращающуюся землю с сумасшедшею 1609 км.час скоростью??
Вникните в эту инфу,и начните понимать,какую лапшу о вращении земли нам рассказывают.
показати весь коментар
16.01.2026 22:14 Відповісти
🤡 треба було не пропускати уроки географії у середній школі, щоб потім так низько не ганьбитися на людях. Згадайте свого вчителя, звʼяжіться із ним і він все із задоволенням пояснить …хвилини за дві 😂
показати весь коментар
16.01.2026 23:45 Відповісти
Сподіваюсь ви та члени вашого довбанутого кружка на наступні вибори не підете
показати весь коментар
16.01.2026 23:47 Відповісти
Учебник по физике для средней школы в помощь.
показати весь коментар
17.01.2026 23:02 Відповісти
В джинсах і якихось китайських чоботах пертися по морозу через ліс де снігу по коліну... великого розуму мобресурс.
показати весь коментар
13.01.2026 10:56 Відповісти
Ці відморожені дурники 🥶 в Білорусь тікали?
показати весь коментар
13.01.2026 10:56 Відповісти
Або контрактна армія або обвал фронту.
На кріпаках далеко не доїдемо.
показати весь коментар
13.01.2026 10:57 Відповісти
І ядерна зброя?
показати весь коментар
13.01.2026 11:04 Відповісти
І ядерна зброя.
показати весь коментар
13.01.2026 11:06 Відповісти
А Зірка Смерті?
показати весь коментар
13.01.2026 11:10 Відповісти
Що зараз зупинить кацапів від застосування тяз? Ніщо, як ніщо не зупинило їх перед підривом каховської дамби зсередини. Веселишся мабуть?
показати весь коментар
13.01.2026 11:14 Відповісти
Я, від імені українського народу доручаю тобі створити велику, фіолетову від потужності ядерну бомбу!
показати весь коментар
13.01.2026 11:30 Відповісти
Вже є, спитайте Притулу якщо не вірите.
показати весь коментар
13.01.2026 11:15 Відповісти
Вже йде обвал фронту потихеньку, тцк буде посилювати бусифікацію але це як мертвому припарка, ще більше м'яса а не досвідченого війська.
показати весь коментар
13.01.2026 11:16 Відповісти
Поки що бачимо тільки обвал зарплат на вашій ********** в Сколково. Ви якось зовсім тухло відробляєте, без вогнику.
показати весь коментар
13.01.2026 13:18 Відповісти
Точно, насправді нас всьо заібісь, до воєнкоматів черги і в армії одні мотивовані професіонали і взагалі нема дефіциту людей.
показати весь коментар
15.01.2026 13:37 Відповісти
У русні одні вмотивовані профессіонали, нікого не гонять на м'ясні штурми, не обнуляють, військо росте само все більше і більше, охочих воювати тільки прибавляється, грошей на війну все більше, ось-ось хахли пабєгут.
показати весь коментар
15.01.2026 13:39 Відповісти
То ви пропонуєте рівнятися на кацапів? Яснапанятна! А потім дивуються що черг немає, ухилянти готові вбивати аби тільки в армію не попасти. А всі хто не згоден з такими розкладами - іпсошніки зі сколково.
показати весь коментар
15.01.2026 20:04 Відповісти
Це не я пропоную а ви. Там же добровольці йдуть, значить фронт тримається і все добре. Це ваша логіка. А те що тримається і навіть суне вперед за рахунок того що командири женуть на штурм під страхом обнулення - то дрібничка про яку всі критики мобілізації зазвичай не згадують.
показати весь коментар
15.01.2026 22:13 Відповісти
Зате на Сумщині тихо і спокійно,йде по малому інфільтрація ворога в Україну..питання для знатоків : де там прикордонники розташовані?
показати весь коментар
13.01.2026 11:06 Відповісти
"прикордонники" які мали б бити кацапів на Сумщині блукають по лісах намагаючись "знайти дорогу до ЄС через Білорусь"
показати весь коментар
13.01.2026 11:31 Відповісти
Поїдь, подивися - дати телефончик мобіста з мого бату?
показати весь коментар
16.01.2026 15:48 Відповісти
Тепер замість того аби захищати Україну ці "інваліди" будуть вимагати лікування і грошової підтримки від держави на яку хотіли насрати
показати весь коментар
13.01.2026 11:33 Відповісти
Люто плюсую! І не виключаю, що зроблять липові УБД і з ними права качатимуть. А хворому або травмованому бійцю (якщо не вогнепальне поранення) довести, що його інвалідність пов'язана з захистом Батьківщини, а не службою в ЗСУ, треба сім кіл пекла пройти
показати весь коментар
16.01.2026 15:46 Відповісти
На жаль в Україні у незаможного чоловіка 25-59 тільки одна дорога..
показати весь коментар
13.01.2026 12:48 Відповісти
А ДЕ В РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОРДОН З ЄС !?)
показати весь коментар
17.01.2026 02:41 Відповісти
 
 