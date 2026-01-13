Отримали обмороження під час спроби втечі за кордон: на Рівненщині врятовано двох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У лісовому масиві на півночі Рівненської області прикордонники виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України та заблукали за складних погодних умов.

Цієї ночі військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців виявили в лісі двох чоловіків – жителів Полтавської області та міста Дніпро, які планували нелегально потрапити до країн Європейського Союзу.

Інформацію про можливе правопорушення прикордонники отримали завчасно від оперативних співробітників, що дозволило швидко розпочати пошукові заходи.

Під час руху чоловіки заблукали та втратили орієнтування. За температури близько –20°C вони зазнали сильного переохолодження й обморожень, найбільше постраждали кінцівки. Самостійно пересуватися вони вже не могли, тож прикордонникам довелося виносити їх із лісу.

Військовослужбовці надали постраждалим першу допомогу, зігріли їх та викликали карету екстреної медичної допомоги. Обох чоловіків з ознаками обмороження госпіталізували до медичного закладу.

Щодо затриманих оформили матеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. Обставини правопорушення з’ясовуються.

У Державній прикордонній службі України вкотре наголошують, що незаконні спроби перетину кордону, особливо в зимовий період, несуть пряму загрозу життю та здоров’ю, а державний кордон перебуває під постійним контролем.

