Викрито злочинну групу, причетну до незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

Національна поліція та Служба безпеки України викрили організовану злочинну групу, причетну до незаконного переправлення чоловіків за кордон: усіх учасників і спільників затримано.

Поліцейські встановили, що до організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії були причетні посадовці одного з національних природних парків Івано-Франківської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ та прикордонниками 31-го прикордонного загону ДПСУ оперативно ліквідували нелегальний "маршрут" та встановили роль кожного з учасників і спільників злочинної схеми.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що до протиправної діяльності причетні мешканці Косівського та Верховинського районів.

Зокрема, організатором злочинної групи виявився 42-річний мешканець Косівщини. Він у телефонному режимі координував дії всіх учасників угруповання. До схеми також були залучені чоловіки віком 56, 63, 41, 62 та 34 роки. Двоє з них — посадовці одного з національних природних парків, які добре орієнтувалися у високогір’ї Карпат, знали розташування прикордонних нарядів та незаконно проводили "клієнтів" до державного кордону.

Фігуранти мали чітко розподілені ролі: одні шукали "клієнтів", інші забезпечували транспорт, тимчасове житло та доступ до зв’язку. Власними автомобілями вони доставляли чоловіків до території нацпарку, після чого передавали їх "провідникам". Останні в обхід офіційних пунктів пропуску супроводжували "клієнтів" до державного кордону та вказували напрямок руху до Румунії.

Для конспірації зловмисники використовували радіостанції та під час руху постійно обмінювалися інформацією щодо наявності або відсутності нарядів поліції та Державної прикордонної служби. Крім того, вони задіювали кілька транспортних засобів для "розвідки" маршрутів.

Вартість їхніх "послуг" становила 8 тисяч євро з особи.

Загалом поліцейські задокументували кілька фактів незаконного перетину державного кордону

Завдяки скоординованій роботі правоохоронців фігурантів затримали "на гарячому" — одразу після отримання чергової суми в розмірі 8 тисяч євро.

Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах.

У результаті вилучили кошти в різних валютах на загальну суму понад 900 тисяч гривень, чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п’ять одиниць вогнепальної зброї, а також мобільні телефони, радіостанції, банківські картки та інші речові докази.

Крім того, під час слідства поліцейські встановили, що двоє учасників організованої злочинної групи залучили ще трьох спільників — 39-, 52- та 66-річних мешканців Верховинського району. Їх також викрили та затримали. Під час обшуків у спільників вилучили речові докази, які підтверджують їхню причетність до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Слідчі повідомили всім затриманим про підозру. Суд обрав кожному з них запобіжний захід — тримання під вартою.











