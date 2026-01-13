Раскрыта преступная группа, причастная к незаконной переправке мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу, причастную к незаконной переправке мужчин за границу: все участники и сообщники задержаны.

Полицейские установили, что к организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию были причастны должностные лица одного из национальных природных парков Ивано-Франковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ и пограничниками 31-го пограничного отряда ГПСУ оперативно ликвидировали нелегальный "маршрут" и установили роль каждого из участников и соучастников преступной схемы.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что к противоправной деятельности причастны жители Косовского и Верховинского районов.

В частности, организатором преступной группы оказался 42-летний житель Косовщины. Он в телефонном режиме координировал действия всех участников группировки. К схеме также были привлечены мужчины в возрасте 56, 63, 41, 62 и 34 лет. Двое из них - должностные лица одного из национальных природных парков, которые хорошо ориентировались в высокогорье Карпат, знали расположение пограничных нарядов и незаконно проводили "клиентов" к государственной границе.

Фигуранты имели четко распределенные роли: одни искали "клиентов", другие обеспечивали транспорт, временное жилье и доступ к связи. Своими автомобилями они доставляли мужчин на территорию нацпарка, после чего передавали их "проводникам". Последние в обход официальных пунктов пропуска сопровождали "клиентов" до государственной границы и указывали направление движения в Румынию.

Для конспирации злоумышленники использовали радиостанции и во время движения постоянно обменивались информацией о наличии или отсутствии нарядов полиции и Государственной пограничной службы. Кроме того, они задействовали несколько транспортных средств для "разведки" маршрутов.

Стоимость их "услуг" составляла 8 тысяч евро с человека.

В целом полицейские задокументировали несколько фактов незаконного пересечения государственной границы

Благодаря скоординированной работе правоохранителей фигуранты были задержаны "на горячем" - сразу после получения очередной суммы в размере 8 тысяч евро.

Правоохранители провели 16 обысков по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах.

В результате изъяли средства в различных валютах на общую сумму более 900 тысяч гривен, четыре автомобиля, которые использовались для перевозки уклонистов, пять единиц огнестрельного оружия, а также мобильные телефоны, радиостанции, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Кроме того, в ходе следствия полицейские установили, что двое участников организованной преступной группы привлекли еще трех сообщников - 39-, 52- и 66-летних жителей Верховинского района. Их также разоблачили и задержали. Во время обысков у сообщников изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной переправке лиц через государственную границу.

Следователи сообщили всем задержанным о подозрении. Суд избрал каждому из них меру пресечения — содержание под стражей.











Читайте также: В 2025 году зафиксировано 162 случая торговли людьми, - Офис Генпрокурора