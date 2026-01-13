РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9797 посетителей онлайн
Новости Фото Незаконное пересечение границы
1 650 15

Раскрыта преступная группа, причастная к незаконной переправке мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу, причастную к незаконной переправке мужчин за границу: все участники и сообщники задержаны.

Полицейские установили, что к организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию были причастны должностные лица одного из национальных природных парков Ивано-Франковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Правоохранители совместно с сотрудниками СБУ и пограничниками 31-го пограничного отряда ГПСУ оперативно ликвидировали нелегальный "маршрут" и установили роль каждого из участников и соучастников преступной схемы.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что к противоправной деятельности причастны жители Косовского и Верховинского районов.

В частности, организатором преступной группы оказался 42-летний житель Косовщины. Он в телефонном режиме координировал действия всех участников группировки. К схеме также были привлечены мужчины в возрасте 56, 63, 41, 62 и 34 лет. Двое из них - должностные лица одного из национальных природных парков, которые хорошо ориентировались в высокогорье Карпат, знали расположение пограничных нарядов и незаконно проводили "клиентов" к государственной границе.

Фигуранты имели четко распределенные роли: одни искали "клиентов", другие обеспечивали транспорт, временное жилье и доступ к связи. Своими автомобилями они доставляли мужчин на территорию нацпарка, после чего передавали их "проводникам". Последние в обход официальных пунктов пропуска сопровождали "клиентов" до государственной границы и указывали направление движения в Румынию.

Для конспирации злоумышленники использовали радиостанции и во время движения постоянно обменивались информацией о наличии или отсутствии нарядов полиции и Государственной пограничной службы. Кроме того, они задействовали несколько транспортных средств для "разведки" маршрутов.

Стоимость их "услуг" составляла 8 тысяч евро с человека.

В целом полицейские задокументировали несколько фактов незаконного пересечения государственной границы

Благодаря скоординированной работе правоохранителей фигуранты были задержаны "на горячем" - сразу после получения очередной суммы в размере 8 тысяч евро.

Правоохранители провели 16 обысков по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах.

В результате изъяли средства в различных валютах на общую сумму более 900 тысяч гривен, четыре автомобиля, которые использовались для перевозки уклонистов, пять единиц огнестрельного оружия, а также мобильные телефоны, радиостанции, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Кроме того, в ходе следствия полицейские установили, что двое участников организованной преступной группы привлекли еще трех сообщников - 39-, 52- и 66-летних жителей Верховинского района. Их также разоблачили и задержали. Во время обысков у сообщников изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной переправке лиц через государственную границу.

Следователи сообщили всем задержанным о подозрении. Суд избрал каждому из них меру пресечения — содержание под стражей.

Автор: 

Госпогранслужба (7083) задержание (6536) Нацполиция (16844) Румыния (1249) СБУ (20584) уклонисты (1293) Верховинский район (1) Косовский район (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому люди тікають ? тому що так хоче кагал який захопив владу.Багато членів партії «Дія» звикли дивитися на війну лише через приціл автомата. Але правда, яку ми маємо прийняти, не менш сувора, ніж ранкові зведення Генштабу. Наш тил з'їдає ракова пухлина корупції та тотальної безвідповідальності еліт.
показать весь комментарий
13.01.2026 09:41 Ответить
На якій підставі заборонений виїзд?Документ з гербовою печаткою і підписом ішака про військовий стан ніхто не бачив.Неможливо продовжувати те,чого нема.Правильні люди спокійно перетинають кордон,а кріпакам нічого шастать по закордонам,щось тут не так
показать весь комментарий
13.01.2026 09:44 Ответить
Україна вже окупована зсередини і не кацапами з якими ми воюємо вже 12 років.нас наїбали як завжди.
показать весь комментарий
13.01.2026 09:49 Ответить
А організовану злочинну групу, що сприяє регулярним втечам хабарників, корупціонерів та зрадників-депутатів коли вже нарешті затримають? Як тільки якась сволота на кшталт Трубіцина чи Міндіча потрапляє в скандал, тут як тут "помічники" з СБУ, ГУР, ДПСУ...
показать весь комментарий
13.01.2026 09:52 Ответить
ага,а ВР одно приймає закони про збільшення відповідальності за ухилення від мобілізації.а законів про відповідальність корупціонерів під час війни - ***.от така мобілізація.
показать весь комментарий
13.01.2026 09:55 Ответить
А ці, все викривають викривають, кожного дня викривають.
То згідно очима переможним доповідями та купі бабла, скільки вже втікло?
5 млн буде?
А, що з тими викритими? Сидять, воюють?
Чи, це сцання в очі, в рамках об'явлення нещадної боротьби з тцк, новим головою оп?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:00 Ответить
Люди замість донатів збирають на хабар на виїзд...
Нас замінять бангладешцями
показать весь комментарий
13.01.2026 10:15 Ответить
А влада отаких ботів проплачує замість контрактної армії.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:30 Ответить
Шо ти там гавкаєш, свинособака
показать весь комментарий
13.01.2026 18:10 Ответить
Шоп ну було втечі, оцих хабарів, схем - уберіть першопричину. І ні, не війну. Війна нікуди не дінеться. Всі знають шо самЕ, але слухають ідіотів, не буду показуати куда, бо знову забанять
показать весь комментарий
13.01.2026 18:11 Ответить
 
 