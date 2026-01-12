Прикордонники врятували чоловіка з обмороженнями під час незаконного перетину кордону на Житомирщині. ВIДЕО

Двоє чоловіків намагалися перетнути кордон на Житомирщині та один з них отримав обмороження тіла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники виявили та врятували чоловіка з важкими обмороженнями після спроби незаконного перетину кордону.

Двоє громадян вирушили нелегальним "маршрутом" до країн ЄС.

Один із них не витримав дороги й був залишений у лісі без допомоги.

Охоронці кордону вчасно знайшли постраждалого, зігріли, надали допомогу та винесли на ношах до медиків.

Іншого чоловіка затримали - у виснаженому стані йому також надали необхідну допомогу.

Наразі триває з’ясування обставин, матеріали передано до суду.

