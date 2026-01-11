Водій позашляховика травмував прикордонника під час спроби прориву кордону на Буковині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора вдень, 10 січня, на Буковині прикордонний наряд відділення "Черепківці" виявив позашляховик Рендж Ровер іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій втік, шістьох пасажирів затримано.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Намагався незаконно виїхати до Румунії

Як зазначається, водій проігнорував законну вимогу зупинитися та, здійснюючи небезпечний маневр, продовжив рух у бік прикордонного наряду, створивши загрозу життю та здоров’ю його складу.

Водій намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати на територію Румунії. Охоронці кордону здійснили попереджувальні постріли вгору, після чого правопорушник розвернув автомобіль та втік з місця події.

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Прикордонник дістав важкі ушкодження

Під час маневрування водій позашляховика травмував одного з прикордонників. Внаслідок небезпечних і ризикованих дій з боку правопорушника військовослужбовець дістав важкі множинні тілесні ушкодження.

На місце події було викликано бригаду екстреної медичної допомоги. Потерпілого прикордонника госпіталізували та прооперували. Наразі загрози його життю немає.

Затримано шість осіб

За кілька годин охоронці кордону, у взаємодії зі співробітниками Нацполіції, відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів у прикордонні. До пошукових дій також було залучено гелікоптер прикордонної авіації, операторів БПЛА та службових собак.

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За результатами пошукових дій правоохоронці затримали шістьох громадян України. Встановлено, що ці особи перебували у транспортному засобі під час спроби прориву зазначеним авто через українсько-румунський кордон.

Пошуки водія, який намагався здійснити незаконний прорив до Румунії, тривають.

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