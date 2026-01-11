Водитель внедорожника травмировал пограничника при попытке прорыва границы на Буковине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера днем, 10 января, на Буковине пограничный наряд отделения "Черепковцы" обнаружил внедорожник Рендж Ровер иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель скрылся, шесть пассажиров задержаны.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Пытался незаконно выехать в Румынию

Как отмечается, водитель проигнорировал законное требование остановиться и, совершая опасный маневр, продолжил движение в сторону пограничного наряда, создав угрозу жизни и здоровью его состава.

Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать на территорию Румынии. Пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего правонарушитель развернул автомобиль и скрылся с места происшествия.

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Пограничник получил тяжелые повреждения

Во время маневрирования водитель внедорожника травмировал одного из пограничников. В результате опасных и рискованных действий со стороны правонарушителя военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения.

На место происшествия была вызвана бригада экстренной медицинской помощи. Пострадавший пограничник был госпитализирован и прооперирован. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Задержаны шесть человек

Через несколько часов пограничники, во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции, нашли транспортное средство – его бросили на окраине одного из населенных пунктов в приграничье. К поисковым действиям также был привлечен вертолет пограничной авиации, операторы БПЛА и служебные собаки.

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По результатам поисковых действий правоохранители задержали шестерых граждан Украины. Установлено, что эти лица находились в транспортном средстве во время попытки прорыва указанным автомобилем через украинско-румынскую границу.

Поиски водителя, который пытался осуществить незаконный прорыв в Румынию, продолжаются.

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