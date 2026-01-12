Пограничники спасли мужчину с обморожениями во время незаконного пересечения границы на Житомирщине. ВИДЕО

Двое мужчин пытались пересечь границу на Житомирщине, и один из них получил обморожение тела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники обнаружили и спасли мужчину с тяжелыми обморожениями после попытки незаконного пересечения границы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Двое граждан отправились нелегальным "маршрутом" в страны ЕС.

Один из них не выдержал дороги и был оставлен в лесу без помощи.

Пограничники вовремя нашли пострадавшего, согрели, оказали помощь и вынесли на носилках к медикам.

Другого мужчину задержали - в истощенном состоянии ему также оказали необходимую помощь.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств, материалы переданы в суд.

