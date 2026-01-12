Пограничники спасли мужчину с обморожениями во время незаконного пересечения границы на Житомирщине. ВИДЕО

Двое мужчин пытались пересечь границу на Житомирщине, и один из них получил обморожение тела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники обнаружили и спасли мужчину с тяжелыми обморожениями после попытки незаконного пересечения границы.

Двое граждан отправились нелегальным "маршрутом" в страны ЕС.

Один из них не выдержал дороги и был оставлен в лесу без помощи.

Пограничники вовремя нашли пострадавшего, согрели, оказали помощь и вынесли на носилках к медикам.

Другого мужчину задержали - в истощенном состоянии ему также оказали необходимую помощь.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств, материалы переданы в суд.

Двоє громадян вирушили нелегальним "маршрутом" до країн ЄС.

Пересекая границу в Житомирской области? А...я понял, они к Батьке за картой шли. А вот тем кто такие новости писал - тоже карта бы пригодилась.
12.01.2026 23:55 Ответить
"надали допомогу та винесли на ношах до медиків." - Одразу на ВЛК...
13.01.2026 00:06 Ответить
"до країн ЄС" - це про кордон з Рівненською област'ю?
13.01.2026 00:02 Ответить
телепні, хоть купляйте грілки для тіла, рук та ніг
12.01.2026 23:54 Ответить
Двоє громадян вирушили нелегальним "маршрутом" до країн ЄС.

Пересекая границу в Житомирской области? А...я понял, они к Батьке за картой шли. А вот тем кто такие новости писал - тоже карта бы пригодилась.
12.01.2026 23:55 Ответить
Житомирська обл. межує з Бельгією. )
13.01.2026 07:12 Ответить
"до країн ЄС" - це про кордон з Рівненською област'ю?
показать весь комментарий
13.01.2026 00:02 Ответить
так його куди: у тцк чи в пункт незламності?
13.01.2026 00:04 Ответить
"надали допомогу та винесли на ношах до медиків." - Одразу на ВЛК...
показать весь комментарий
13.01.2026 00:06 Ответить
На БЗВП !
13.01.2026 01:19 Ответить
Яке ВЛК? Він тепер інвалід. Без рук як мінімум, а може і без ніг. Так що документи в пенсійний.
13.01.2026 06:20 Ответить
Колеги Крупи не оформлять йому інвалідність, поки не позолотить ручку. Так само буде і з ПФ.
13.01.2026 08:58 Ответить
Посадити його на поїзд і нехай їздить 3000 км, щоб не втікав з "Країни мрій Зеленського".
13.01.2026 01:14 Ответить
этого утырка ещё на носилках тащить????пристрелили бы шоб "не мучался"!!
13.01.2026 00:15 Ответить
Вони ж хотіли кращого життя - навіщо було рятувати? Хай би здійснилася мрія ідіотів.
13.01.2026 00:42 Ответить
Тут ключове слово "врятували") Щоб вас саміх так рятували, з пришвидшеною відправкою на незламні рубежі Батькивщини.
13.01.2026 00:49 Ответить
Зважаючи на те, в яку країну він переходив, можна було і не рятувати.
13.01.2026 01:20 Ответить
Дiду, ти де ноги-руки втратив, пiд Бахмутом чi пiд Покровськом? - Пiд Житомиром.
Якщо хто не зрозумiв, це не жарт був.
13.01.2026 01:41 Ответить
Ризикуючи здоров'ям хотів покинути крайну Мрій?
13.01.2026 01:45 Ответить
Тому, що то «країна мрій» одного недоумка, котрого, до речі, треба буде перекидувати через кордон разом із президентським кріслом.
13.01.2026 02:10 Ответить
Точніше - з екс президентським вже більше пвтора роки.
13.01.2026 02:25 Ответить
Як вони суки бояться йти на війну,а кидають себе на такі безглузді вчинки
13.01.2026 05:40 Ответить
Зато юзіки кнурі спокійно виїжджають с намародеренеми на крові
13.01.2026 07:30 Ответить
Народ розбігається хто куди, навіть до бульбашів через городи втікають. Слава великому Зе!!!
13.01.2026 09:52 Ответить
 
 