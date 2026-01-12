Пограничники спасли мужчину с обморожениями во время незаконного пересечения границы на Житомирщине. ВИДЕО
Двое мужчин пытались пересечь границу на Житомирщине, и один из них получил обморожение тела.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники обнаружили и спасли мужчину с тяжелыми обморожениями после попытки незаконного пересечения границы.
Двое граждан отправились нелегальным "маршрутом" в страны ЕС.
Один из них не выдержал дороги и был оставлен в лесу без помощи.
Пограничники вовремя нашли пострадавшего, согрели, оказали помощь и вынесли на носилках к медикам.
Другого мужчину задержали - в истощенном состоянии ему также оказали необходимую помощь.
Сейчас продолжается выяснение обстоятельств, материалы переданы в суд.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пересекая границу в Житомирской области? А...я понял, они к Батьке за картой шли. А вот тем кто такие новости писал - тоже карта бы пригодилась.
Якщо хто не зрозумiв, це не жарт був.