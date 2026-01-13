3 049 34

Получили обморожение при попытке бегства за границу: на Ривненщине спасены двое мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В лесном массиве на севере Ривненской области пограничники обнаружили двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины и заблудившихся в сложных погодных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Ровенской области пограничники спасли двух мужчин

Этой ночью военнослужащие 9 пограничного отряда имени Сичевых Стрельцов обнаружили в лесу двух мужчин – жителей Полтавщины и города Днепра, планировавших нелегально попасть в страны Европейского Союза.

Информацию о возможном правонарушении пограничники получили заранее от оперативных сотрудников, что позволило быстро начать поисковые мероприятия.

Во время движения мужчины заблудились и потеряли ориентацию. При температуре около –20°C они получили сильное переохлаждение и обморожения, больше всего пострадали конечности. Самостоятельно передвигаться они уже не могли, поэтому пограничникам пришлось выносить их из леса.

дпсу
Военнослужащие оказали пострадавшим первую помощь, согрели их и вызвали карету скорой медицинской помощи. Обоих мужчин с признаками обморожения госпитализировали в медицинское учреждение.

В отношении задержанных оформлены материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы. Окончательное решение по делу будет принимать суд. Обстоятельства правонарушения выясняются.

дпсу
В Государственной пограничной службе Украины в очередной раз подчеркивают, что незаконные попытки пересечения границы, особенно в зимний период, несут прямую угрозу жизни и здоровью, а государственная граница находится под постоянным контролем.

Автор: 

Госпогранслужба уклонисты Ровенская область
Топ комментарии
+7
Вже не перший раз пишуть, як на Рівненщині ловлять тих, хто планує потрапити в ЄС. Але Рівненщина не межує з ЄС. Невже вони думають, що можуть потрапити в білоруський кривавий тоталітаризм, а звідти спокійно виїхати в Європу? Та не може бути.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:48 Ответить
+5
Найманці воюють за тих хто більше дасть. Кожного негра, якого могла б купити Україна, перекупить РФ. Тим більше в України своїх грошей нема, а партнери грошей на негрів не виділятимуть, якщо своїх безкоштовних аборигенів ще повно бігає.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:50 Ответить
+4
Ці відморожені дурники 🥶 в Білорусь тікали?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:56 Ответить
Найманці воюють за тих хто більше дасть. Кожного негра, якого могла б купити Україна, перекупить РФ. Тим більше в України своїх грошей нема, а партнери грошей на негрів не виділятимуть, якщо своїх безкоштовних аборигенів ще повно бігає.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:50 Ответить
Давай краще про атомну бомбу)
показать весь комментарий
13.01.2026 10:52 Ответить
Вже не перший раз пишуть, як на Рівненщині ловлять тих, хто планує потрапити в ЄС. Але Рівненщина не межує з ЄС. Невже вони думають, що можуть потрапити в білоруський кривавий тоталітаризм, а звідти спокійно виїхати в Європу? Та не може бути.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:48 Ответить
Про Житомирщину теж таку саму маячну чешуть… а потім дивуємось звідки беруться ті плоскоземельщики, що пишаються «найкращою у світі савєцькою освітою» 😂
показать весь комментарий
13.01.2026 11:55 Ответить
Просто дуже складно зв'язати між собою окремі елементи пропаганди, коли вони погано в'яжуться.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:14 Ответить
а потім дивуємось звідки беруться ті плоскоземельщики,
Вот ты ржёшь с плоскоземельщиков,а значит считаешь,что земля шар и вращается.Поинтересуйся тогда,за какое время летит самолёт из Лиссабона(Португалия) в Сеул(Ю.Корея) и потом обратно.Я сэкономлю тебе время.В Сеул 13 часов,обратно 15 часов.Т.е. практически время идентично,с разницей всего 2 часа.
А теперь самое главно.Оф.наука утверждает,что земля вращается со скорость 1609 км.час.Пассажирский лайнер летит со скоростью 800+ км.час.
Расскажи мне,как лайнер вообще умудряется лететь на восток,если он тупо "не догонит" вращающуюся землю с сумасшедшею 1609 км.час скоростью??
Вникните в эту инфу,и начните понимать,какую лапшу о вращении земли нам рассказывают.
показать весь комментарий
16.01.2026 22:14 Ответить
🤡 треба було не пропускати уроки географії у середній школі, щоб потім так низько не ганьбитися на людях. Згадайте свого вчителя, звʼяжіться із ним і він все із задоволенням пояснить …хвилини за дві 😂
показать весь комментарий
16.01.2026 23:45 Ответить
Сподіваюсь ви та члени вашого довбанутого кружка на наступні вибори не підете
показать весь комментарий
16.01.2026 23:47 Ответить
Учебник по физике для средней школы в помощь.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:02 Ответить
В джинсах і якихось китайських чоботах пертися по морозу через ліс де снігу по коліну... великого розуму мобресурс.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:56 Ответить
Ці відморожені дурники 🥶 в Білорусь тікали?
показать весь комментарий
13.01.2026 10:56 Ответить
Або контрактна армія або обвал фронту.
На кріпаках далеко не доїдемо.
показать весь комментарий
13.01.2026 10:57 Ответить
І ядерна зброя?
показать весь комментарий
13.01.2026 11:04 Ответить
І ядерна зброя.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:06 Ответить
А Зірка Смерті?
показать весь комментарий
13.01.2026 11:10 Ответить
Що зараз зупинить кацапів від застосування тяз? Ніщо, як ніщо не зупинило їх перед підривом каховської дамби зсередини. Веселишся мабуть?
показать весь комментарий
13.01.2026 11:14 Ответить
Я, від імені українського народу доручаю тобі створити велику, фіолетову від потужності ядерну бомбу!
показать весь комментарий
13.01.2026 11:30 Ответить
Вже є, спитайте Притулу якщо не вірите.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:15 Ответить
Вже йде обвал фронту потихеньку, тцк буде посилювати бусифікацію але це як мертвому припарка, ще більше м'яса а не досвідченого війська.
показать весь комментарий
13.01.2026 11:16 Ответить
Поки що бачимо тільки обвал зарплат на вашій ********** в Сколково. Ви якось зовсім тухло відробляєте, без вогнику.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:18 Ответить
Точно, насправді нас всьо заібісь, до воєнкоматів черги і в армії одні мотивовані професіонали і взагалі нема дефіциту людей.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:37 Ответить
У русні одні вмотивовані профессіонали, нікого не гонять на м'ясні штурми, не обнуляють, військо росте само все більше і більше, охочих воювати тільки прибавляється, грошей на війну все більше, ось-ось хахли пабєгут.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:39 Ответить
То ви пропонуєте рівнятися на кацапів? Яснапанятна! А потім дивуються що черг немає, ухилянти готові вбивати аби тільки в армію не попасти. А всі хто не згоден з такими розкладами - іпсошніки зі сколково.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:04 Ответить
Це не я пропоную а ви. Там же добровольці йдуть, значить фронт тримається і все добре. Це ваша логіка. А те що тримається і навіть суне вперед за рахунок того що командири женуть на штурм під страхом обнулення - то дрібничка про яку всі критики мобілізації зазвичай не згадують.
показать весь комментарий
15.01.2026 22:13 Ответить
Зате на Сумщині тихо і спокійно,йде по малому інфільтрація ворога в Україну..питання для знатоків : де там прикордонники розташовані?
показать весь комментарий
13.01.2026 11:06 Ответить
"прикордонники" які мали б бити кацапів на Сумщині блукають по лісах намагаючись "знайти дорогу до ЄС через Білорусь"
показать весь комментарий
13.01.2026 11:31 Ответить
Поїдь, подивися - дати телефончик мобіста з мого бату?
показать весь комментарий
16.01.2026 15:48 Ответить
Тепер замість того аби захищати Україну ці "інваліди" будуть вимагати лікування і грошової підтримки від держави на яку хотіли насрати
показать весь комментарий
13.01.2026 11:33 Ответить
Люто плюсую! І не виключаю, що зроблять липові УБД і з ними права качатимуть. А хворому або травмованому бійцю (якщо не вогнепальне поранення) довести, що його інвалідність пов'язана з захистом Батьківщини, а не службою в ЗСУ, треба сім кіл пекла пройти
показать весь комментарий
16.01.2026 15:46 Ответить
На жаль в Україні у незаможного чоловіка 25-59 тільки одна дорога..
показать весь комментарий
13.01.2026 12:48 Ответить
А ДЕ В РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОРДОН З ЄС !?)
показать весь комментарий
17.01.2026 02:41 Ответить
 
 