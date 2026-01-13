Получили обморожение при попытке бегства за границу: на Ривненщине спасены двое мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В лесном массиве на севере Ривненской области пограничники обнаружили двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины и заблудившихся в сложных погодных условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Этой ночью военнослужащие 9 пограничного отряда имени Сичевых Стрельцов обнаружили в лесу двух мужчин – жителей Полтавщины и города Днепра, планировавших нелегально попасть в страны Европейского Союза.
Информацию о возможном правонарушении пограничники получили заранее от оперативных сотрудников, что позволило быстро начать поисковые мероприятия.
Во время движения мужчины заблудились и потеряли ориентацию. При температуре около –20°C они получили сильное переохлаждение и обморожения, больше всего пострадали конечности. Самостоятельно передвигаться они уже не могли, поэтому пограничникам пришлось выносить их из леса.
Военнослужащие оказали пострадавшим первую помощь, согрели их и вызвали карету скорой медицинской помощи. Обоих мужчин с признаками обморожения госпитализировали в медицинское учреждение.
В отношении задержанных оформлены материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы. Окончательное решение по делу будет принимать суд. Обстоятельства правонарушения выясняются.
В Государственной пограничной службе Украины в очередной раз подчеркивают, что незаконные попытки пересечения границы, особенно в зимний период, несут прямую угрозу жизни и здоровью, а государственная граница находится под постоянным контролем.
