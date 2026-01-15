Будут судить работников Марьинского районного суда, причастных к схеме уклонения от мобилизации
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя суда, его помощника, заместителя руководителя аппарата и секретаря Марьинского районного суда Донецкой области.
Установлено, что должностные лица суда организовали схему незаконного уклонения от мобилизации и выезда мужчин призывного возраста за границу во время военного положения, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Для этого принимались заведомо неправосудные решения по гражданским делам, которыми создавались фиктивные основания для отсрочки от мобилизации и права на выезд за пределы Украины.
В частности, изготавливались и выдавались поддельные судебные решения о фиктивных разводах, лишении родительских прав, а также установлении факта самостоятельного воспитания ребенка.
Помощник судьи подыскивал лиц призывного возраста, готовых воспользоваться незаконной схемой. За принятие нужных судебных решений участники получали от 3 000 долларов США, которые распределяли между собой, в частности через банковские счета связанных лиц.
На основании таких решений мужчины призывного возраста получали возможность избежать мобилизации и беспрепятственно покинуть территорию Украины.
В рамках уголовного производства судья отстранен от осуществления правосудия.
