Более 47 млн грн на "бумажные" FPV-дроны: разоблачена преступная организация в части Донетчины, - Офис Гепрокурора. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Краматорске, разоблачили преступную организацию, действовавшую внутри одной из воинских частей и присваивавшую бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, в которую привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, которое обеспечивало взаимодействие с поставщиками.
Вместо реального обеспечения подразделения техникой участники преступной организации сосредоточились на бумажном сопровождении закупок. В течение апреля-декабря 2024 года они заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. Беспилотники, за которые было заплачено десятки миллионов гривен, фактически не поступали в воинскую часть, а часть прицелов заменялась значительно более дешевыми изделиями.
В официальные документы вносили недостоверные сведения
Ключевую роль в схеме играли служебные документы, которые оформлялись без фактической поставки имущества. Именно на их основании подтверждалось "выполнение" контрактов и осуществлялся перечисление бюджетных средств. Фактическое отсутствие заявленного оборудования или его несоответствие техническим характеристикам скрывалось путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.
Убытки
Общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 47 млн грн. Средства были получены под видом выполнения оборонных контрактов, что непосредственно влияло на реальное обеспечение военного подразделения в условиях военного положения.
Задержания и подозрения
Отмечается, что 12 января 2026 года в Краматорске участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за:
- создание и участие в преступной организации,
- завлатение бюджетными средствами в особо крупных размерах,
- служебный подлог.
В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
13 января 2026 удовлетворено ходатайство прокурора и избраны в отношении пяти участников меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы залога.
Досудебное расследование продолжается.
Нагадаю, МО заплатило цьому шахраю 650 млн. грн.
А всього то і треба, - вішати «демократично» убивць Українців!!
Симон Петлюра попереджав, - Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Пам'ятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
В топливо для армии грозились красный краситель добавлять, что бы не воровали. И не как не окрасят, потому что ворют военные руководители малой и большой величины.