РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13469 посетителей онлайн
Новости Хищение на закупках для воинских частей
2 244 11

Более 47 млн грн на "бумажные" FPV-дроны: разоблачена преступная организация в части Донетчины, - Офис Гепрокурора. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Краматорске, разоблачили преступную организацию, действовавшую внутри одной из воинских частей и присваивавшую бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, в которую привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, которое обеспечивало взаимодействие с поставщиками.

Смотрите также: Похитили 15,5 млн грн, предназначенных для закупки запчастей и ремонта военной техники: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вместо реального обеспечения подразделения техникой участники преступной организации сосредоточились на бумажном сопровождении закупок. В течение апреля-декабря 2024 года они заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. Беспилотники, за которые было заплачено десятки миллионов гривен, фактически не поступали в воинскую часть, а часть прицелов заменялась значительно более дешевыми изделиями.

Расхитили средства на закупки FPV-дронов

В официальные документы вносили недостоверные сведения

Ключевую роль в схеме играли служебные документы, которые оформлялись без фактической поставки имущества. Именно на их основании подтверждалось "выполнение" контрактов и осуществлялся перечисление бюджетных средств. Фактическое отсутствие заявленного оборудования или его несоответствие техническим характеристикам скрывалось путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.

Смотрите также: Присвоили более 10 млн грн на закупку генераторов для военных: разоблачены должностные лица части на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Убытки

Расхитили средства на закупки FPV-дронов

Общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 47 млн грн. Средства были получены под видом выполнения оборонных контрактов, что непосредственно влияло на реальное обеспечение военного подразделения в условиях военного положения.

Задержания и подозрения

Отмечается, что 12 января 2026 года в Краматорске участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неправомерное получение $31 тыс., предназначенных для закупки дронов: задержан руководитель общественной организации, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за:

  • создание и участие в преступной организации,
  • завлатение бюджетными средствами в особо крупных размерах,
  • служебный подлог.

Расхитили средства на закупки FPV-дронов

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: Раскрыта схема хищения миллионов на закупках армейского имущества во Львовской области, - ГБР. ФОТО

13 января 2026 удовлетворено ходатайство прокурора и избраны в отношении пяти участников меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы залога.

Досудебное расследование продолжается.

Расхитили средства на закупки FPV-дронов
Расхитили средства на закупки FPV-дронов

Автор: 

Краматорськ (2457) закупки (862) хищения (190) Офис Генпрокурора (2895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А коли вже ГПУ згадає нарешті про безпілотники Розенблата?
Нагадаю, МО заплатило цьому шахраю 650 млн. грн.
показать весь комментарий
15.01.2026 10:51 Ответить
+7
отак і воюємо...і це не поодинокий випадок...і Міндіч тут носа не пхав...А волонтери в цей час тянуть справу
показать весь комментарий
15.01.2026 10:53 Ответить
+5
При Зеленськолму тільки великі дурні не крадуть, решту він криміналізував, розвів корупцію вищу чим в окремих країнах 3-го світу, ще трішечки і мабуть буде Самолі.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли вже ГПУ згадає нарешті про безпілотники Розенблата?
Нагадаю, МО заплатило цьому шахраю 650 млн. грн.
показать весь комментарий
15.01.2026 10:51 Ответить
КабМіндічі, та ось таке лайно совдепівське з посвідками УБД і купленою у МСЕК інвалідністю, допомагають ****** убивати Українців, під патронатом зеленського-єрмака та їх прихвостнів, - стефанчуків і шмигалів з свириденко та керовників ГПУ і ДБР ..!!!
А всього то і треба, - вішати «демократично» убивць Українців!!
Симон Петлюра попереджав, - Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Пам'ятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
показать весь комментарий
15.01.2026 11:01 Ответить
Та ви що,розенблат ,то свій -кошерний і недоторканий їм підарам можна все😡🤮
показать весь комментарий
15.01.2026 11:38 Ответить
отак і воюємо...і це не поодинокий випадок...і Міндіч тут носа не пхав...А волонтери в цей час тянуть справу
показать весь комментарий
15.01.2026 10:53 Ответить
що там з земиндичевською шоблою прокурори?? чи там зелене лайно головує і туди зась...
показать весь комментарий
15.01.2026 10:56 Ответить
При Зеленськолму тільки великі дурні не крадуть, решту він криміналізував, розвів корупцію вищу чим в окремих країнах 3-го світу, ще трішечки і мабуть буде Самолі.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:03 Ответить
Мені не вкладується в голові, як наші ЗСУ ще бють московитів при такому страшному злодійстві і корупції в так званій українській зеленій владі.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:29 Ответить
Такое в каждой второй части.
В топливо для армии грозились красный краситель добавлять, что бы не воровали. И не как не окрасят, потому что ворют военные руководители малой и большой величины.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:29 Ответить
Цих підарів які реально крали на крові своїх же людей ,розстріляти там же в окопах.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:40 Ответить
Напишуть заяву в армію.
показать весь комментарий
15.01.2026 11:52 Ответить
Хто покладе цьому край? Верховного треба гнати геть.
показать весь комментарий
15.01.2026 12:03 Ответить
 
 