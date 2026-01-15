Более 47 млн грн на "бумажные" FPV-дроны: разоблачена преступная организация в части Донетчины, - Офис Гепрокурора. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Краматорске, разоблачили преступную организацию, действовавшую внутри одной из воинских частей и присваивавшую бюджетные средства, выделенные на оборонные закупки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В 2024 году бывший командир воинской части создал устойчивую иерархическую структуру, в которую привлек действующих военнослужащих, ответственных за планирование закупок, приемку имущества и оформление документации, а также гражданское лицо, которое обеспечивало взаимодействие с поставщиками.

Смотрите также: Похитили 15,5 млн грн, предназначенных для закупки запчастей и ремонта военной техники: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вместо реального обеспечения подразделения техникой участники преступной организации сосредоточились на бумажном сопровождении закупок. В течение апреля-декабря 2024 года они заключили 37 договоров на якобы поставку FPV-дронов и оптического оборудования. Беспилотники, за которые было заплачено десятки миллионов гривен, фактически не поступали в воинскую часть, а часть прицелов заменялась значительно более дешевыми изделиями.

В официальные документы вносили недостоверные сведения

Ключевую роль в схеме играли служебные документы, которые оформлялись без фактической поставки имущества. Именно на их основании подтверждалось "выполнение" контрактов и осуществлялся перечисление бюджетных средств. Фактическое отсутствие заявленного оборудования или его несоответствие техническим характеристикам скрывалось путем внесения недостоверных сведений в официальные документы.

Смотрите также: Присвоили более 10 млн грн на закупку генераторов для военных: разоблачены должностные лица части на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Убытки

Общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 47 млн грн. Средства были получены под видом выполнения оборонных контрактов, что непосредственно влияло на реальное обеспечение военного подразделения в условиях военного положения.

Задержания и подозрения

Отмечается, что 12 января 2026 года в Краматорске участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неправомерное получение $31 тыс., предназначенных для закупки дронов: задержан руководитель общественной организации, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за:

создание и участие в преступной организации,

завлатение бюджетными средствами в особо крупных размерах,

служебный подлог.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: Раскрыта схема хищения миллионов на закупках армейского имущества во Львовской области, - ГБР. ФОТО

13 января 2026 удовлетворено ходатайство прокурора и избраны в отношении пяти участников меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения суммы залога.

Досудебное расследование продолжается.



