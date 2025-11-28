РУС
Новости Ремонт техники ВСУ Хищение на закупках для воинских частей
727 7

Завладели 15,5 млн грн, предназначенными для закупки запчастей и ремонта военной техники: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Руководитель коммерческого предприятия в 2024 году организовал схему "победы" подконтрольной компании в закупках для нужд воинской части. Стоимость услуг была необоснованно завышена. Организатору и его сообщнику объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Хищение при закупке запчастей и ремонте военной техники

Как работала схема?

Организатор схемы спланировал, что для "победы" подконтрольной компании в тендере для нужд Сил безопасности и обороны необходимо создать иллюзию конкуренции и якобы единственного выгодного предложения. Он обеспечил участие в тендере нескольких подконтрольных юридических лиц, которые подали заведомо невыгодные коммерческие предложения. Таким образом, у должностных лиц Вооруженных Сил Украины было создано впечатление конкуренции и выгодности предложения компании, которую контролировал организатор.

Хищение при закупке запчастей и ремонте военной техники

После "победы" в тендерных закупках подозреваемый лично подписал договоры с руководством воинской части о закупке товаров по завышенным ценам, обеспечил их поставку и приемку военными, а также получение денежных средств на счета.

Отмечается, что полученные средства были распределены между участниками схемы и потрачены на собственные нужды.

Хищение при закупке запчастей и ремонте военной техники

Что грозит?

27 ноября полицейские провели 39 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской областей и в городе Киеве. Изъяты документы и носители информации, которые являются доказательствами в уголовном производстве.

Хищение при закупке запчастей и ремонте военной техники

Организатору схемы и его сообщнику следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи готовят материалы для избрания подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Хищение при закупке запчастей и ремонте военной техники
Автор: 

Нацполиция (16951) техника (1865) хищения (175)
Організували "перемогу" - як завжди перемогло бабло
28.11.2025 13:56 Ответить
на 15 млн показово помічають, а коли на сотні мільярдів крадуть в міноборони , ні срані мусора, ні йбане ручне сбу, ні ссучєне набу нічого не помічає. повилазило їм.
28.11.2025 13:58 Ответить
Бо там де крадуть мільярди можна вийти на самих себе.
28.11.2025 14:11 Ответить
Це якась піррова перемога: "Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна"
28.11.2025 14:01 Ответить
Крадуть як в останнє. Чому? Тому, що бабло в нас на сьогодні - пряме потрапляння в зелений ліфт на верхівку влади! Беззаконня, продажність, безкарність!
28.11.2025 14:27 Ответить
Какой то цирк, если тендер выигран и товар принят, то где там хищения? Все это рассыпается в суде в момент. Если нет обвинений сообщникам среди военных кто и организовал такую схему, то это все пшик
28.11.2025 14:42 Ответить
Більше схоже на черговий фламіндіч по віджиму бізнесу чи усуненню конкурента, а не на злочин.

Навіть якщо я 100 своїх фірм виставлю на тендер, і ціна буде завищена на мільйон відсотків - це всього лиш бізнес, а не злочин.
Злочином він стає тільки у випадку дачі хабара держчиновникам за підписання контракту. Інакше це службова халатність держчиновників, а ніяк не злочин бізнесмена.

Але, судячи з "Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції " про хабар там мова не іде, єдина претензія правохоронців "а шо так дорого?"

За такою схемою можна будь-який бізнес розвалити чи віджати.
28.11.2025 14:50 Ответить
 
 