Завладели 15,5 млн грн, предназначенными для закупки запчастей и ремонта военной техники: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Руководитель коммерческого предприятия в 2024 году организовал схему "победы" подконтрольной компании в закупках для нужд воинской части. Стоимость услуг была необоснованно завышена. Организатору и его сообщнику объявлено о подозрении.

Как работала схема?

Организатор схемы спланировал, что для "победы" подконтрольной компании в тендере для нужд Сил безопасности и обороны необходимо создать иллюзию конкуренции и якобы единственного выгодного предложения. Он обеспечил участие в тендере нескольких подконтрольных юридических лиц, которые подали заведомо невыгодные коммерческие предложения. Таким образом, у должностных лиц Вооруженных Сил Украины было создано впечатление конкуренции и выгодности предложения компании, которую контролировал организатор.

После "победы" в тендерных закупках подозреваемый лично подписал договоры с руководством воинской части о закупке товаров по завышенным ценам, обеспечил их поставку и приемку военными, а также получение денежных средств на счета.

Отмечается, что полученные средства были распределены между участниками схемы и потрачены на собственные нужды.

Что грозит?

27 ноября полицейские провели 39 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской областей и в городе Киеве. Изъяты документы и носители информации, которые являются доказательствами в уголовном производстве.

Организатору схемы и его сообщнику следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

