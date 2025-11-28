Завладели 15,5 млн грн, предназначенными для закупки запчастей и ремонта военной техники: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Руководитель коммерческого предприятия в 2024 году организовал схему "победы" подконтрольной компании в закупках для нужд воинской части. Стоимость услуг была необоснованно завышена. Организатору и его сообщнику объявлено о подозрении.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как работала схема?
Организатор схемы спланировал, что для "победы" подконтрольной компании в тендере для нужд Сил безопасности и обороны необходимо создать иллюзию конкуренции и якобы единственного выгодного предложения. Он обеспечил участие в тендере нескольких подконтрольных юридических лиц, которые подали заведомо невыгодные коммерческие предложения. Таким образом, у должностных лиц Вооруженных Сил Украины было создано впечатление конкуренции и выгодности предложения компании, которую контролировал организатор.
После "победы" в тендерных закупках подозреваемый лично подписал договоры с руководством воинской части о закупке товаров по завышенным ценам, обеспечил их поставку и приемку военными, а также получение денежных средств на счета.
Отмечается, что полученные средства были распределены между участниками схемы и потрачены на собственные нужды.
Что грозит?
27 ноября полицейские провели 39 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской областей и в городе Киеве. Изъяты документы и носители информации, которые являются доказательствами в уголовном производстве.
Организатору схемы и его сообщнику следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Один из фигурантов задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следователи готовят материалы для избрания подозреваемым меры пресечения. Расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Навіть якщо я 100 своїх фірм виставлю на тендер, і ціна буде завищена на мільйон відсотків - це всього лиш бізнес, а не злочин.
Злочином він стає тільки у випадку дачі хабара держчиновникам за підписання контракту. Інакше це службова халатність держчиновників, а ніяк не злочин бізнесмена.
Але, судячи з "Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції " про хабар там мова не іде, єдина претензія правохоронців "а шо так дорого?"
За такою схемою можна будь-який бізнес розвалити чи віджати.