Понад 47 млн грн на "паперові" FPV-дрони: викрито злочинну організацію у частині на Донеччині, - Офіс Гепрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону слідчі ТУ ДБР, розташованого в м.Краматорську, викрили злочинну організацію, що діяла всередині однієї з військових частин та привласнювала бюджетні кошти, виділені на оборонні закупівлі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У 2024 році колишній командир військової частини створив стійку ієрархічну структуру, до якої залучив чинних військовослужбовців, відповідальних за планування закупівель, приймання майна та оформлення документації, а також цивільну особу, яка забезпечувала взаємодію з постачальниками.

Замість реального забезпечення підрозділу технікою учасники злочинної організації зосередилися на паперовому супроводі закупівель. Упродовж квітня–грудня 2024 року вони уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів і оптичного обладнання. Безпілотники, за які було сплачено десятки мільйонів гривень, фактично не надходили до військової частини, а частина прицілів замінювалася значно дешевшими виробами.

До офіційних документів вносили недостовірні відомості

Ключову роль у схемі відігравали службові документи, які оформлювалися без фактичної поставки майна. Саме на їх підставі підтверджувалося "виконання" контрактів та здійснювалося перерахування бюджетних коштів. Фактична відсутність заявленого обладнання або його невідповідність технічним характеристикам приховувалася шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Збитки

Загальна сума завданих державному бюджету збитків перевищила 47 млн грн. Кошти були отримані під виглядом виконання оборонних контрактів, що безпосередньо впливало на реальне забезпечення військового підрозділу в умовах воєнного стану.

Затримання та підозри

Зазначається, що 12 січня 2026 року у Краматорську учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Їм повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за:

створення та участь у злочинній організації,

заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах,

службове підроблення.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 січня 2026 задоволено клопотання прокурора та обрано щодо пʼятьох учасників запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, без визначення суми застави.

Досудове розслідування триває.



