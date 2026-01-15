Новини Розкрадання на закупівлях для військових частин
5 181 19

Понад 47 млн грн на "паперові" FPV-дрони: викрито злочинну організацію у частині на Донеччині, - Офіс Гепрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону слідчі ТУ ДБР, розташованого в м.Краматорську, викрили злочинну організацію, що діяла всередині однієї з військових частин та привласнювала бюджетні кошти, виділені на оборонні закупівлі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У 2024 році колишній командир військової частини створив стійку ієрархічну структуру, до якої залучив чинних військовослужбовців, відповідальних за планування закупівель, приймання майна та оформлення документації, а також цивільну особу, яка забезпечувала взаємодію з постачальниками.

Замість реального забезпечення підрозділу технікою учасники злочинної організації зосередилися на паперовому супроводі закупівель. Упродовж квітня–грудня 2024 року вони уклали 37 договорів на нібито постачання FPV-дронів і оптичного обладнання. Безпілотники, за які було сплачено десятки мільйонів гривень, фактично не надходили до військової частини, а частина прицілів замінювалася значно дешевшими виробами.

Розікрали кошти на закупівлі FPV-дронів

До офіційних документів вносили недостовірні відомості

Ключову роль у схемі відігравали службові документи, які оформлювалися без фактичної поставки майна. Саме на їх підставі підтверджувалося "виконання" контрактів та здійснювалося перерахування бюджетних коштів. Фактична відсутність заявленого обладнання або його невідповідність технічним характеристикам приховувалася шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Збитки

Загальна сума завданих державному бюджету збитків перевищила 47 млн грн. Кошти були отримані під виглядом виконання оборонних контрактів, що безпосередньо впливало на реальне забезпечення військового підрозділу в умовах воєнного стану.

Затримання та підозри

Зазначається, що 12 січня 2026 року у Краматорську учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Їм повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за:

  • створення та участь у злочинній організації,
  • заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах,
  • службове підроблення.

До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 січня 2026 задоволено клопотання прокурора та обрано щодо пʼятьох учасників запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, без визначення суми застави.

Досудове розслідування триває.

Краматорськ (889) закупівлі (3685) розкрадання (343) Офіс Генпрокурора (3816)
Топ коментарі
А коли вже ГПУ згадає нарешті про безпілотники Розенблата?
Нагадаю, МО заплатило цьому шахраю 650 млн. грн.
15.01.2026 10:51 Відповісти
отак і воюємо...і це не поодинокий випадок...і Міндіч тут носа не пхав...А волонтери в цей час тянуть справу
15.01.2026 10:53 Відповісти
КабМіндічі, та ось таке лайно совдепівське з посвідками УБД і купленою у МСЕК інвалідністю, допомагають ****** убивати Українців, під патронатом зеленського-єрмака та їх прихвостнів, - стефанчуків і шмигалів з свириденко та керовників ГПУ і ДБР ..!!!
А всього то і треба, - вішати «демократично» убивць Українців!!
Симон Петлюра попереджав, - Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Пам'ятаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
15.01.2026 11:01 Відповісти
Та ви що,розенблат ,то свій -кошерний і недоторканий їм підарам можна все😡🤮
15.01.2026 11:38 Відповісти
отак і воюємо...і це не поодинокий випадок...і Міндіч тут носа не пхав...А волонтери в цей час тянуть справу
15.01.2026 10:53 Відповісти
що там з земиндичевською шоблою прокурори?? чи там зелене лайно головує і туди зась...
15.01.2026 10:56 Відповісти
При Зеленськолму тільки великі дурні не крадуть, решту він криміналізував, розвів корупцію вищу чим в окремих країнах 3-го світу, ще трішечки і мабуть буде Самолі.
15.01.2026 11:03 Відповісти
Мені не вкладується в голові, як наші ЗСУ ще бють московитів при такому страшному злодійстві і корупції в так званій українській зеленій владі.
15.01.2026 11:29 Відповісти
Такое в каждой второй части.
В топливо для армии грозились красный краситель добавлять, что бы не воровали. И не как не окрасят, потому что ворют военные руководители малой и большой величины.
15.01.2026 11:29 Відповісти
Цих підарів які реально крали на крові своїх же людей ,розстріляти там же в окопах.
15.01.2026 11:40 Відповісти
Напишуть заяву в армію.
15.01.2026 11:52 Відповісти
Хто покладе цьому край? Верховного треба гнати геть.
15.01.2026 12:03 Відповісти
Кончєні
15.01.2026 12:42 Відповісти
Трішки не так. Армія - це квінтесенція суспільста. Тому в ній проявляється як граничний героїзм, так і крайня ницість членів суспільства.
15.01.2026 13:44 Відповісти
Коли відсутній контроль, а особливо, коли вимагають підлеглих , щоб вони користались придуманими схемами розкрадання, отримання відкатів, то не дивно, що все суспільство у владі , починаючи від Зе та верховної зради із урядом , закінчуючи посадовими особами на низу просмерділось корупцією. Голова гниє з голови.
15.01.2026 16:27 Відповісти
гроші на фламінго як і на все інше стирив фламіндіч з алібабой під керівництвом буратіни тож без зміни буратіни нічого не змінеться)
15.01.2026 15:10 Відповісти
Це не держбюджет втратив.Якщо б ті не сп.здили то б інші знайшлися. Втратили хлопаки яких вже десь присипало без підтримки.
15.01.2026 16:16 Відповісти
Ось і складається пазл, усі ці військові, які підписували петицію про підтримку янека, вони стали на сторону ворога і всіма методами діяли щоб не було поставок зброї.
15.01.2026 16:23 Відповісти
напевне комусь таки хватило совісті, що здав цих сонечок прокурору
15.01.2026 18:01 Відповісти
 
 