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Новини Фото Ремонт техніки ЗСУ Розкрадання на закупівлях для військових частин
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Заволоділи 15,5 млн грн, призначеними для закупівлі запчастин та ремонту військової техніки: викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Керівник комерційного підприємства у 2024 році організував схему "перемоги" підконтрольної компанії у закупівлях для потреб військової частини. Вартість послуг була безпідставно завищена. Організатору та його спільнику оголошено про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки

Як працювала схема?

Організатор схеми спланував, що для "перемоги" підконтрольної компанії у тендері для потреб Сил безпеки та оборони необхідно створити ілюзію конкуренції та нібито єдиної вигідної пропозиції. Він забезпечив участь у тендері кількох підконтрольних юридичних осіб, які подали завідомо невигідні комерційні пропозиції. Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції компанії, яку контролював організатор.

Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки

Після "перемоги" у тендерних закупівлях підозрюваний особисто підписав договори з керівництвом військової частини про закупівлю товарів за завищеними цінами, забезпечив їхню поставку та прийняття військовими, а також отримання грошових коштів на рахунки.

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Зазначається, що отримані кошти були розподілені між учасниками схеми та витрачені на власні потреби.

Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки

Що загрожує?

27 листопада поліцейські провели 39 обшуків на території Київської, Львівської, Хмельницької, Черкаської, Сумської, Житомирської областей та в місті Києві. Вилучено документи та носії інформації, які є доказами у кримінальному провадженні.

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Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки

Організатору схеми та його спільнику слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі готують матеріали для обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки
Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки
Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки
Розкрадання на закупівлі запчастин та ремонті військової техніки

Автор: 

Нацполіція (15752) техніка (2060) розкрадання (366)
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Організували "перемогу" - як завжди перемогло бабло
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28.11.2025 13:56 Відповісти
на 15 млн показово помічають, а коли на сотні мільярдів крадуть в міноборони , ні срані мусора, ні йбане ручне сбу, ні ссучєне набу нічого не помічає. повилазило їм.
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28.11.2025 13:58 Відповісти
Бо там де крадуть мільярди можна вийти на самих себе.
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28.11.2025 14:11 Відповісти
Це якась піррова перемога: "Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна"
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28.11.2025 14:01 Відповісти
Крадуть як в останнє. Чому? Тому, що бабло в нас на сьогодні - пряме потрапляння в зелений ліфт на верхівку влади! Беззаконня, продажність, безкарність!
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28.11.2025 14:27 Відповісти
Какой то цирк, если тендер выигран и товар принят, то где там хищения? Все это рассыпается в суде в момент. Если нет обвинений сообщникам среди военных кто и организовал такую схему, то это все пшик
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28.11.2025 14:42 Відповісти
Більше схоже на черговий фламіндіч по віджиму бізнесу чи усуненню конкурента, а не на злочин.

Навіть якщо я 100 своїх фірм виставлю на тендер, і ціна буде завищена на мільйон відсотків - це всього лиш бізнес, а не злочин.
Злочином він стає тільки у випадку дачі хабара держчиновникам за підписання контракту. Інакше це службова халатність держчиновників, а ніяк не злочин бізнесмена.

Але, судячи з "Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції " про хабар там мова не іде, єдина претензія правохоронців "а шо так дорого?"

За такою схемою можна будь-який бізнес розвалити чи віджати.
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28.11.2025 14:50 Відповісти
 
 