Заволоділи 15,5 млн грн, призначеними для закупівлі запчастин та ремонту військової техніки: викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Керівник комерційного підприємства у 2024 році організував схему "перемоги" підконтрольної компанії у закупівлях для потреб військової частини. Вартість послуг була безпідставно завищена. Організатору та його спільнику оголошено про підозру.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Як працювала схема?
Організатор схеми спланував, що для "перемоги" підконтрольної компанії у тендері для потреб Сил безпеки та оборони необхідно створити ілюзію конкуренції та нібито єдиної вигідної пропозиції. Він забезпечив участь у тендері кількох підконтрольних юридичних осіб, які подали завідомо невигідні комерційні пропозиції. Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції компанії, яку контролював організатор.
Після "перемоги" у тендерних закупівлях підозрюваний особисто підписав договори з керівництвом військової частини про закупівлю товарів за завищеними цінами, забезпечив їхню поставку та прийняття військовими, а також отримання грошових коштів на рахунки.
Зазначається, що отримані кошти були розподілені між учасниками схеми та витрачені на власні потреби.
Що загрожує?
27 листопада поліцейські провели 39 обшуків на території Київської, Львівської, Хмельницької, Черкаської, Сумської, Житомирської областей та в місті Києві. Вилучено документи та носії інформації, які є доказами у кримінальному провадженні.
Організатору схеми та його спільнику слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі готують матеріали для обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
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Навіть якщо я 100 своїх фірм виставлю на тендер, і ціна буде завищена на мільйон відсотків - це всього лиш бізнес, а не злочин.
Злочином він стає тільки у випадку дачі хабара держчиновникам за підписання контракту. Інакше це службова халатність держчиновників, а ніяк не злочин бізнесмена.
Але, судячи з "Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції " про хабар там мова не іде, єдина претензія правохоронців "а шо так дорого?"
За такою схемою можна будь-який бізнес розвалити чи віджати.