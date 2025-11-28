Заволоділи 15,5 млн грн, призначеними для закупівлі запчастин та ремонту військової техніки: викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Керівник комерційного підприємства у 2024 році організував схему "перемоги" підконтрольної компанії у закупівлях для потреб військової частини. Вартість послуг була безпідставно завищена. Організатору та його спільнику оголошено про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Як працювала схема?

Організатор схеми спланував, що для "перемоги" підконтрольної компанії у тендері для потреб Сил безпеки та оборони необхідно створити ілюзію конкуренції та нібито єдиної вигідної пропозиції. Він забезпечив участь у тендері кількох підконтрольних юридичних осіб, які подали завідомо невигідні комерційні пропозиції. Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції компанії, яку контролював організатор.

Після "перемоги" у тендерних закупівлях підозрюваний особисто підписав договори з керівництвом військової частини про закупівлю товарів за завищеними цінами, забезпечив їхню поставку та прийняття військовими, а також отримання грошових коштів на рахунки.

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Зазначається, що отримані кошти були розподілені між учасниками схеми та витрачені на власні потреби.

Що загрожує?

27 листопада поліцейські провели 39 обшуків на території Київської, Львівської, Хмельницької, Черкаської, Сумської, Житомирської областей та в місті Києві. Вилучено документи та носії інформації, які є доказами у кримінальному провадженні.

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Організатору схеми та його спільнику слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі готують матеріали для обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.







