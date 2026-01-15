Судитимуть працівників Мар’їнського районного суду, причетних до схеми уникнення мобілізації

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника суду, його помічника, заступника керівника апарату та секретаря Мар’їнського районного суду Донецької області.

Встановлено, що посадовці суду організували схему незаконного уникнення мобілізації та виїзду чоловіків призовного віку за кордон під час воєнного стану, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Для цього ухвалювалися завідомо неправосудні рішення у цивільних справах, якими створювалися фіктивні підстави для відстрочки від мобілізації та права на виїзд за межі України.

Зокрема, виготовлялися та видавалися підроблені судові рішення про фіктивні розлучення, позбавлення батьківських прав, а також встановлення факту самостійного виховання дитини.

Помічник судді підшуковував осіб призовного віку, готових скористатися незаконною схемою. За ухвалення потрібних судових рішень учасники отримували від 3 000 доларів США, які розподіляли між собою, зокрема через банківські рахунки пов’язаних осіб.

На підставі таких рішень чоловіки призовного віку отримували можливість уникнути мобілізації та безперешкодно залишити територію України.

У межах кримінального провадження суддю відсторонено від здійснення правосуддя.

