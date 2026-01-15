Навчання за хабарі, підроблені документи та меддовідки: викрито ще 9 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували дев’ять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це повідомляє СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Як зазначається, за суми до 16 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Київ

Так, у Києві "на гарячому" затримано ще одного фігуранта, який організував для ухилянтів міжрегіональний канал нелегального перетину держкордону. Встановлено, що зловмисник робив це "під ключ": спочатку клієнтів збирали в групу, потім у різних машинах приховано перевозили до західного кордону, а далі – переправляли до ЄС поза пунктами пропуску. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Черкаська область

На Черкащині затримано заступницю декана одного з університетів регіону, яка за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання до свого вишу для отримання відстрочки від мобілізації. Також посадовиця "вирішувала питання" по сесіях, оскільки її клієнти не з’являлися у освітньому закладі.

Також у регіоні викрито ділка, який торгував фіктивними меддовідками про наявність 2-ї групи інвалідності. Для оформлення підробки він залучав знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО колишня МСЕК).

Полтавська область

На Полтавщині викрито трьох посадовців медзакладів, зокрема лікарку з ЕКОПФО, які безпідставно продовжували термін дії інвалідності для уникнення призову.

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині затримано фігуранта, щодо якого вже триває розслідування за організацію "ухилянтських схем". Перебуваючи під домашнім арештом, рецидивіст продовжив переправляти військовозобов’язаних до сусідніх країн Європи в обхід контрольних пунктів пропуску. Правоохоронці затримали його, коли він перевозив дезертира, який самовільно залишив військову частину ЗСУ.

Також підозру отримали двоє співробітників місцевого ТЦК, які організували призовникам "трансфер" до Євросоюзу через гірську місцевість.

Буковина

На Буковині правоохоронці затримали іноземця-далекобійника, який перевозив ухилянтів через кордон у багажних відсіках своєї вантажівки.

Рівненська область

На Рівненщині викрито водія Волинської міськради, який на власному авто доставляв військовозобов’язаних до прикордоння в обхід блокпостів для подальшої втечі до ЄС.

Одеська область

На Одещині затримано ділка, який організував "трафік" потенційних призовників до Молдови поза пунктом пропуску. Його затримали "на гарячому" під час передачі авансу, який він нібито планував віддати посадовцям прикордонної служби.

Підозри

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Повідомляється, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.