СБУ проверит слова оппозиционера РФ Волкова о "нацике из РДК" Капустине
Украинские правоохранители начали уголовное производство по заявлениям российского оппозиционного политика Леонида Волкова о командире РДК Денисе Капустине и должностных лицах Украины.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
В Офисе генпрокурора пояснили, что дело является фактическим, пока речь не идет ни о каких подозрениях.
Производство по ч.3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, было открыто по результатам двух обращений (одно – от народного депутата, другое – частного лица).
Досудебное расследование поручено Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области, процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
Что предшествовало?
- На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального – Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали. Волков в этой переписке приветствовал гибель Капустина, называя его "нациком".
- Он также критиковал украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом".
- При этом Волков отметил, что и вероятная гибель Капустина, и преследование украинских чиновников пошли бы на пользу Украине. Такие заявления возмутили литовских политиков.
- Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала высказывания Волкова неприемлемыми и отметила, что "такой человек не должен оставаться в Литве".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже не моніторять соцсітки?
https://youtu.be/quth7aSLtdQ?t=69
Цей злочин, як і злочини аброхамія з ВРУ та падлюка з опу в Яворівському центрі, що призвів до УБИВСТВА Українців, московітами ******, чомусь поки гальмують, оті ********* на посадах в ЦОВВ!
За цими «незрозумілими» слідчими діями керівників цих державних структур, (а не особистих кріпаків зеленського), геть замилили покарання помічників ****** щодо знищення України, - КабМіндічів!!
Я бачив скрін його писанини. Там нічого такоко нема крім "нацика з РДК" Капустіна. А ще там було багато про мародерство в оточенні зеленського...