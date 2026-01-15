РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13128 посетителей онлайн
Новости Капустин жив
1 385 10

СБУ проверит слова оппозиционера РФ Волкова о "нацике из РДК" Капустине

ЛЕОНИД ВОЛКОВ

Украинские правоохранители начали уголовное производство по заявлениям российского оппозиционного политика Леонида Волкова о командире РДК Денисе Капустине и должностных лицах Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В Офисе генпрокурора пояснили, что дело является фактическим, пока речь не идет ни о каких подозрениях.

Производство по ч.3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, было открыто по результатам двух обращений (одно – от народного депутата, другое – частного лица).

Досудебное расследование поручено Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области, процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Роспозиционера Волкова могли бы выслать из страны, если бы не демократия, - премьер-министр Литвы Ругинене

Что предшествовало?

  • На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального – Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали. Волков в этой переписке приветствовал гибель Капустина, называя его "нациком".
  • Он также критиковал украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом".
  • При этом Волков отметил, что и вероятная гибель Капустина, и преследование украинских чиновников пошли бы на пользу Украине. Такие заявления возмутили литовских политиков.
  • Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала высказывания Волкова неприемлемыми и отметила, что "такой человек не должен оставаться в Литве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа о словах оппозиционера РФ Волкова о Капустине и Буданове: Похожи на "жаргон Путина"

Автор: 

Волков (64) СБУ (20798) Офис Генпрокурора (2895) РДК (68)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Навіщо етнічний єврей волков ховається за руснявим прізвищем "волков"??? Лаври більшовицьких комісарів спокою не дають?

https://youtu.be/quth7aSLtdQ?t=69
показать весь комментарий
15.01.2026 19:33 Ответить
+1
100% ...
показать весь комментарий
15.01.2026 19:34 Ответить
+1
Російська оппа нічим від нашої ригівської оппи не відрізняється. Для кожного кацапа українець це ворог, нацик, фашид
показать весь комментарий
15.01.2026 19:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в СБУ фітіль дуже довгий став після звільнення Малюка...
Невже не моніторять соцсітки?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:27 Ответить
Навіщо етнічний єврей волков ховається за руснявим прізвищем "волков"??? Лаври більшовицьких комісарів спокою не дають?

https://youtu.be/quth7aSLtdQ?t=69
показать весь комментарий
15.01.2026 19:33 Ответить
100% ...
показать весь комментарий
15.01.2026 19:34 Ответить
Російська оппа нічим від нашої ригівської оппи не відрізняється. Для кожного кацапа українець це ворог, нацик, фашид
показать весь комментарий
15.01.2026 19:45 Ответить
Хоть би керівництво СБУ та ДБР і ГПУ, не «ЗАБУЛИ» притягнути до кримінальної відповідальності, отих посадових осіб з Урядового кварталу з 2019 року та разумкова-зеленського, за наслідками навмисних дій=бездіяльності яких, призвели знищення ***********, НАЙБІЛЬШОГО у Світі літака України, в Гостомелі, - АН-225!!!
Цей злочин, як і злочини аброхамія з ВРУ та падлюка з опу в Яворівському центрі, що призвів до УБИВСТВА Українців, московітами ******, чомусь поки гальмують, оті ********* на посадах в ЦОВВ!
За цими «незрозумілими» слідчими діями керівників цих державних структур, (а не особистих кріпаків зеленського), геть замилили покарання помічників ****** щодо знищення України, - КабМіндічів!!
показать весь комментарий
15.01.2026 19:46 Ответить
Може СБУ перевірить спочатку московських попів в Україні?
Я бачив скрін його писанини. Там нічого такоко нема крім "нацика з РДК" Капустіна. А ще там було багато про мародерство в оточенні зеленського...
показать весь комментарий
15.01.2026 19:57 Ответить
І це було у приватній переписці...
показать весь комментарий
15.01.2026 19:59 Ответить
Яка різниця в якій переписці він виставив ся мерзотою
показать весь комментарий
15.01.2026 20:03 Ответить
Для чого? Це замість атак кацапських НПЗ? Потужно.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:07 Ответить
 
 