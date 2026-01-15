СБУ проверит слова оппозиционера РФ Волкова о "нацике из РДК" Капустине

Украинские правоохранители начали уголовное производство по заявлениям российского оппозиционного политика Леонида Волкова о командире РДК Денисе Капустине и должностных лицах Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В Офисе генпрокурора пояснили, что дело является фактическим, пока речь не идет ни о каких подозрениях.

Производство по ч.3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, было открыто по результатам двух обращений (одно – от народного депутата, другое – частного лица).

Досудебное расследование поручено Главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области, процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Что предшествовало?

На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального – Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали. Волков в этой переписке приветствовал гибель Капустина, называя его "нациком".

Он также критиковал украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом".

При этом Волков отметил, что и вероятная гибель Капустина, и преследование украинских чиновников пошли бы на пользу Украине. Такие заявления возмутили литовских политиков.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала высказывания Волкова неприемлемыми и отметила, что "такой человек не должен оставаться в Литве".

