РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11215 посетителей онлайн
Новости Россияне за рубежом
1 548 14

Премьер-министр Литвы Ругинене считает, что российскому оппозиционеру Волкову не место в стране после заявлений по Украине

Российский оппозиционер Леонид Волков

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает неприемлемыми заявления российского оппозиционера Леонида Волкова в отношении украинских чиновников и российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Он не должен оставаться в Литве.

Ее цитируют вещатели Delfi и LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция властей 

"По моему личному мнению, такие заявления неприемлемы, и такой человек не должен оставаться в Литве", - подчеркнулаРугинене.

Она отметила, что Департамент государственной безопасности (BNS) проводит расследование и по его результатам Департамент миграции даст свою оценку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва ежегодно будет направлять 0,25% ВВП на помощь Украине, – разведка

Как известно, если там решат, что проживание Волкова в Литве представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью людей, то его разрешение на временное проживание могут отменить.

"Я надеюсь, что расследование будет подробным и что в будущем мы сможем избежать как таких заявлений, так и людей, которые позволяют себе делать такие высказывания",- добавила Ругинене.

Что предшествовало

  • На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального - Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали.
  • Он также критиковал украинских чиновников, в частности - бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом". Такие заявления возмутили литовских политиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне незаконно получают румынские паспорта и используют данные погибших украинских военных, - Le Monde

Автор: 

Волков (61) Литва (2704) оппозиция (5339) россия (98607)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
НЕМА рузкіх опозиціонерів. Каспаров до речі не рузкій. Рузкій раб і монстр по своїй природі і всі вони мають бути піл Китаєм в Сибіру
показать весь комментарий
07.01.2026 19:23 Ответить
+7
"гора, народила мишу..."
Жодному кацапу, не місце в цивілізованій країні!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:24 Ответить
+6
На заході 99% таких "опозиціонерів.. Латиніна яскравий приклад
показать весь комментарий
07.01.2026 19:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕМА рузкіх опозиціонерів. Каспаров до речі не рузкій. Рузкій раб і монстр по своїй природі і всі вони мають бути піл Китаєм в Сибіру
показать весь комментарий
07.01.2026 19:23 Ответить
а його хочуть зробити депутатом ПАРЄ....
показать весь комментарий
07.01.2026 19:24 Ответить
"гора, народила мишу..."
Жодному кацапу, не місце в цивілізованій країні!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:24 Ответить
отакі вони "харошіє рускіє апазіціанєри"!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:25 Ответить
На заході 99% таких "опозиціонерів.. Латиніна яскравий приклад
показать весь комментарий
07.01.2026 19:27 Ответить
Як же довго цивілізований світ усвідомлює що московити за істоти ...
показать весь комментарий
07.01.2026 19:27 Ответить
Таких ,,опозіціонерів,, в цивільному Москва наслала у всі західні країни.
показать весь комментарий
07.01.2026 19:32 Ответить
Нашестя сарани...
показать весь комментарий
07.01.2026 19:48 Ответить
Кацапсина вона і в опозиції Кацапсина.
показать весь комментарий
07.01.2026 19:46 Ответить
приїхав волков , а виїде шакалов
показать весь комментарий
07.01.2026 19:47 Ответить
Льоня Волков, заздрість - це негативна емоція, що руйнує особистість...

Зрозуміло, "командиром Російського добровольчого корпусу" тебе ніхто не призначить, але якщо треба, то новину твою "смерть" від рашистських гестапівців (як видатного подовжувача справи Навального) насправді можна інсценувати. Побачиш як всі інші росіські опозиціонери засмутяться...

тільки листа з проханням про це пиши тепер не в ГУР МО, а в ОПу преЗЕдента
показать весь комментарий
07.01.2026 19:49 Ответить
Бувших кацапів не буває, вони всі гнилі з середини.
показать весь комментарий
07.01.2026 19:50 Ответить
Ще раз переконався, що добрий каzап - це дохлий каzап.
показать весь комментарий
07.01.2026 19:56 Ответить
Все вірно, відвезіть цю мокшанську потвору на кордон мокшанський і на ....уй з ЄС!!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:58 Ответить
 
 