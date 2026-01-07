Премьер-министр Литвы Ругинене считает, что российскому оппозиционеру Волкову не место в стране после заявлений по Украине

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает неприемлемыми заявления российского оппозиционера Леонида Волкова в отношении украинских чиновников и российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Он не должен оставаться в Литве.

Ее цитируют вещатели Delfi и LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция властей

"По моему личному мнению, такие заявления неприемлемы, и такой человек не должен оставаться в Литве", - подчеркнулаРугинене.

Она отметила, что Департамент государственной безопасности (BNS) проводит расследование и по его результатам Департамент миграции даст свою оценку.

Как известно, если там решат, что проживание Волкова в Литве представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью людей, то его разрешение на временное проживание могут отменить.

"Я надеюсь, что расследование будет подробным и что в будущем мы сможем избежать как таких заявлений, так и людей, которые позволяют себе делать такие высказывания",- добавила Ругинене.

Что предшествовало

На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального - Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали.

Он также критиковал украинских чиновников, в частности - бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом". Такие заявления возмутили литовских политиков.

