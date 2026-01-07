Премьер-министр Литвы Ругинене считает, что российскому оппозиционеру Волкову не место в стране после заявлений по Украине
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене считает неприемлемыми заявления российского оппозиционера Леонида Волкова в отношении украинских чиновников и российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Он не должен оставаться в Литве.
Ее цитируют вещатели Delfi и LRT, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция властей
"По моему личному мнению, такие заявления неприемлемы, и такой человек не должен оставаться в Литве", - подчеркнулаРугинене.
Она отметила, что Департамент государственной безопасности (BNS) проводит расследование и по его результатам Департамент миграции даст свою оценку.
Как известно, если там решат, что проживание Волкова в Литве представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью людей, то его разрешение на временное проживание могут отменить.
"Я надеюсь, что расследование будет подробным и что в будущем мы сможем избежать как таких заявлений, так и людей, которые позволяют себе делать такие высказывания",- добавила Ругинене.
Что предшествовало
- На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального - Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали.
- Он также критиковал украинских чиновников, в частности - бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом". Такие заявления возмутили литовских политиков.
Жодному кацапу, не місце в цивілізованій країні!
Зрозуміло, "командиром Російського добровольчого корпусу" тебе ніхто не призначить, але якщо треба, то новину твою "смерть" від рашистських гестапівців (як видатного подовжувача справи Навального) насправді можна інсценувати. Побачиш як всі інші росіські опозиціонери засмутяться...
тільки листа з проханням про це пиши тепер не в ГУР МО, а в ОПу преЗЕдента