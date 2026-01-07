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Новини Росіяни за кордоном
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Прем’єрка Литви Ругінене вважає, що російському опозиціонеру Волкову не місце у країні після заяв щодо України

Російський опозиціонер Леонід Волков

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає неприйнятними заяви російського опозиціонера  Леоніда Волкова щодо українських посадовців і російських добровольців, які воюють на боці України. Він не повинен залишатися в Литві.

Її цитують мовники Delfi та LRT, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція влади 

"На мою особисту думку, такі заяви є неприйнятними, і така людина не повинна залишатися в Литві", - наголосила Ругінене.

Вона зазначила, що Департамент державної безпеки (BNS) проводить розслідування і за його результатами Департамент міграції дасть свою оцінку.

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Як відомо, якщо там вирішать, що проживання Волкова у Литві становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей, то його дозвіл на тимчасове проживання можуть скасувати.

"Я сподіваюся, що розслідування буде детальним і що в майбутньому ми зможемо уникнути як таких заяв, так і людей, які дозволяють собі робити такі висловлювання", - додала Ругінене.

Що передувало

  • Днями у мережі з’явилося листування росіянина і соратника померлого у російській в'язниці Олексія Навального — Леоніда Волкова, який нині живе в Литві. У ньому він принижував командира Російського добровольчого корпусу у складі ГУР МО Дениса Капустіна і, схоже, радів новині про його "смерть", яку насправді інсценували.
  • Він також критикував українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, якого назвав "огидним сільским політичним технологом". Такі заяви обурили литовських політиків.

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Волков (15) Литва (2714) опозиція (301) росія (70901)
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Топ коментарі
+21
НЕМА рузкіх опозиціонерів. Каспаров до речі не рузкій. Рузкій раб і монстр по своїй природі і всі вони мають бути піл Китаєм в Сибіру
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07.01.2026 19:23 Відповісти
+21
На заході 99% таких "опозиціонерів.. Латиніна яскравий приклад
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07.01.2026 19:27 Відповісти
+20
"гора, народила мишу..."
Жодному кацапу, не місце в цивілізованій країні!
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07.01.2026 19:24 Відповісти

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