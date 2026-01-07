Прем’єрка Литви Ругінене вважає, що російському опозиціонеру Волкову не місце у країні після заяв щодо України

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене вважає неприйнятними заяви російського опозиціонера Леоніда Волкова щодо українських посадовців і російських добровольців, які воюють на боці України. Він не повинен залишатися в Литві.

Її цитують мовники Delfi та LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція влади

"На мою особисту думку, такі заяви є неприйнятними, і така людина не повинна залишатися в Литві", - наголосила Ругінене.

Вона зазначила, що Департамент державної безпеки (BNS) проводить розслідування і за його результатами Департамент міграції дасть свою оцінку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва щорічно спрямовуватиме 0,25% ВВП на допомогу Україні, – розвідка

Як відомо, якщо там вирішать, що проживання Волкова у Литві становить загрозу державній безпеці, громадському порядку або здоров'ю людей, то його дозвіл на тимчасове проживання можуть скасувати.

"Я сподіваюся, що розслідування буде детальним і що в майбутньому ми зможемо уникнути як таких заяв, так і людей, які дозволяють собі робити такі висловлювання", - додала Ругінене.

Що передувало

Днями у мережі з’явилося листування росіянина і соратника померлого у російській в'язниці Олексія Навального — Леоніда Волкова, який нині живе в Литві. У ньому він принижував командира Російського добровольчого корпусу у складі ГУР МО Дениса Капустіна і, схоже, радів новині про його "смерть", яку насправді інсценували.

Він також критикував українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, якого назвав "огидним сільским політичним технологом". Такі заяви обурили литовських політиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни незаконно отримують румунські паспорти та використовують дані загиблих українських військових, - Le Monde