Російський опозиціонер Волков радів "смерті" Капустіна та накинувся з образами на Буданова: його можуть видворити з Литви

Соратник Навального та керівник політичних проєктів Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Леонід Волков порадів "смерті" командира РДК Дениса Капустіна і називав Кирила Буданова "сільським політтехнологом". Тепер Міграційна служба Литви може позбавити його дозволу на проживання

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Заяви Волкова

Повідомлення Волкова від 29 грудня опублікувала Анна Тірон, яка раніше працювала у ФБК, а зараз є політичним представником РДК.

У ньому Волков відреагував на "смерть" Капустіна, назвавши його "нациком", який "вирішував завдання "мерзенного сільського політтехнолога [очільника Офісу президента, генерала Кирила] Буданова". Він також висловив сподівання щодо увʼязнення низки інших українських політиків, зокрема колишнього глави ОП Андрія Єрмака та радника очільника президентського офісу Михайла Подоляка.

У грудні ГУР МО інсценувало загибель Капустіна, розшукуваного Росією, і ця операція стала відомою в січні.

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"У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди, помер", - написав він.

"Сподіваюся, що друзі Капустіна підуть за ним. [Андрій] Єрмак буде ув'язнений, [Михайло] Подоляк буде ув'язнений, Буданов буде ув'язнений, і всі інші пропагандисти та лицеміри будуть ув'язнені. І тоді Україна матиме шанс на перемогу. Але поки вона будується на капусті, ніхто на неї не буде дивитися", - заявив він.





Після того як ці повідомлення були опубліковані – Волков перепросив за лист, який він назвав "емоційним і різким", і повторив, що засуджує "неонацистів".

Реакція Литви

Представник правлячих соціал-демократів Литви Ремігіюс Мотузас своєю чергою заявив, що Департамент державної безпеки Литви має дати оцінку діяльності Волкова. Політика здивувало повідомлення російського опозиціонера і він наголосив, що воно є "подарунком Путіну".

"Ми проконсультуємося з Комітетом національної безпеки та іншими органами. Я вважаю, що це дійсно слід зробити, і тільки після цього слід ухвалити остаточне рішення про те, чи може Волков проживати в Литві, в Європейському Союзі, чи ні", - зазначив він.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс своєю чергою зазначив, що особи, які не підтримують суверенітет, територіальну цілісність та оборонні потреби України, "мають прямі наслідки для національної безпеки Литовської Республіки".

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