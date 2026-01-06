Российский оппозиционер Волков радовался "смерти" Капустина и набросился с оскорблениями на Буданова: его могут выдворить из Литвы
Соратник Навального и руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков порадовался "смерти" командира РДК Дениса Капустина и назвал Кирилла Буданова "деревенским политтехнологом". Теперь Миграционная служба Литвы может лишить его вида на жительство
Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.
Заявления Волкова
Сообщение Волкова от 29 декабря опубликовала Анна Тирон, которая ранее работала в ФБК, а сейчас является политическим представителем РДК.
В нем Волков отреагировал на "смерть" Капустина, назвав его "нациком", который "решал задачи "мерзкого сельского политтехнолога [главы Офиса президента, генерала Кирилла] Буданова". Он также выразил надежду на заключение в тюрьму ряда других украинских политиков, в частности бывшего главы ОП Андрея Ермака и советника главы президентского офиса Михаила Подоляка.
В декабре ГУР МО инсценировало гибель Капустина, разыскиваемого Россией, и эта операция стала известна в январе.
"В определенном смысле денацификация действительно состоялась. Нацист, который своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, умер", - написал он.
"Надеюсь, что друзья Капустина последуют за ним. [Андрей] Ермак будет заключен в тюрьму, [Михаил] Подоляк будет заключен в тюрьму, Буданов будет заключен в тюрьму, и все остальные пропагандисты и лицемеры будут заключены в тюрьму. И тогда Украина будет иметь шанс на победу. Но пока она строится на капусте, никто на нее не будет смотреть", - заявил он.
- После того как эти сообщения были опубликованы, Волков извинился за письмо, которое он назвал "эмоциональным и резким", и повторил, что осуждает "неонацистов".
Реакция Литвы
Представитель правящих социал-демократов Литвы Ремигиюс Мотузас, в свою очередь, заявил, что Департамент государственной безопасности Литвы должен дать оценку деятельности Волкова. Политика удивило сообщение российского оппозиционера и он подчеркнул, что оно является "подарком Путину".
"Мы проконсультируемся с Комитетом национальной безопасности и другими органами. Я считаю, что это действительно следует сделать, и только после этого следует принять окончательное решение о том, может ли Волков проживать в Литве, в Европейском Союзе, или нет", - отметил он.
А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, в свою очередь, отметил, что лица, которые не поддерживают суверенитет, территориальную целостность и оборонные потребности Украины, "имеют прямые последствия для национальной безопасности Литовской Республики".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
постав любого "опозиціонера" до влади--його зроблять царем