РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13158 посетителей онлайн
Новости Капустин жив
3 760 22

Российский оппозиционер Волков радовался "смерти" Капустина и набросился с оскорблениями на Буданова: его могут выдворить из Литвы

Представитель российской оппозиции Леонид Волков

Соратник Навального и руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков порадовался "смерти" командира РДК Дениса Капустина и назвал Кирилла Буданова "деревенским политтехнологом". Теперь Миграционная служба Литвы может лишить его вида на жительство

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявления Волкова

Сообщение Волкова от 29 декабря опубликовала Анна Тирон, которая ранее работала в ФБК, а сейчас является политическим представителем РДК.

В нем Волков отреагировал на "смерть" Капустина, назвав его "нациком", который "решал задачи "мерзкого сельского политтехнолога [главы Офиса президента, генерала Кирилла] Буданова". Он также выразил надежду на заключение в тюрьму ряда других украинских политиков, в частности бывшего главы ОП Андрея Ермака и советника главы президентского офиса Михаила Подоляка.

В декабре ГУР МО инсценировало гибель Капустина, разыскиваемого Россией, и эта операция стала известна в январе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и вывел Иващенко

"В определенном смысле денацификация действительно состоялась. Нацист, который своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, умер", - написал он.

"Надеюсь, что друзья Капустина последуют за ним. [Андрей] Ермак будет заключен в тюрьму, [Михаил] Подоляк будет заключен в тюрьму, Буданов будет заключен в тюрьму, и все остальные пропагандисты и лицемеры будут заключены в тюрьму. И тогда Украина будет иметь шанс на победу. Но пока она строится на капусте, никто на нее не будет смотреть", - заявил он.

Представитель российской оппозиции Леонид Волков
Представитель российской оппозиции Леонид Волков

  • После того как эти сообщения были опубликованы, Волков извинился за письмо, которое он назвал "эмоциональным и резким", и повторил, что осуждает "неонацистов".

Реакция Литвы

Представитель правящих социал-демократов Литвы Ремигиюс Мотузас, в свою очередь, заявил, что Департамент государственной безопасности Литвы должен дать оценку деятельности Волкова. Политика удивило сообщение российского оппозиционера и он подчеркнул, что оно является "подарком Путину".

"Мы проконсультируемся с Комитетом национальной безопасности и другими органами. Я считаю, что это действительно следует сделать, и только после этого следует принять окончательное решение о том, может ли Волков проживать в Литве, в Европейском Союзе, или нет", - отметил он.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, в свою очередь, отметил, что лица, которые не поддерживают суверенитет, территориальную целостность и оборонные потребности Украины, "имеют прямые последствия для национальной безопасности Литовской Республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва продлила запрет на перевозку товаров двойного использования в РФ и Беларусь

Автор: 

Буданов Кирилл (525) Волков (60) Литва (2703) россия (98598) РДК (66)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
"русская оппозіція" - це окремий вид жабогадюкінга.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:47 Ответить
+12
Будь який кацапський опа-зіціанєр - завжди на службі ФСБ...
показать весь комментарий
06.01.2026 16:49 Ответить
+7
Немає там опозиції як і " хароших руських". Гнати їх потрібно звідусіль 😈😈😈
показать весь комментарий
06.01.2026 16:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого так возбудився? - опозиціонер ****!
показать весь комментарий
06.01.2026 16:47 Ответить
"русская оппозіція" - це окремий вид жабогадюкінга.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:47 Ответить
Будь який кацапський опа-зіціанєр - завжди на службі ФСБ...
показать весь комментарий
06.01.2026 16:49 Ответить
Шкандаль у закордонній філії вигрібухи.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:49 Ответить
Пеньондзи ніяк не поділять, все чубяться за те, хто там труъ.
показать весь комментарий
06.01.2026 17:02 Ответить
Немає там опозиції як і " хароших руських". Гнати їх потрібно звідусіль 😈😈😈
показать весь комментарий
06.01.2026 16:52 Ответить
харошие рузкие є тільки їх не видно в тепловізор .
показать весь комментарий
06.01.2026 17:02 Ответить
Чорні пакети не пропускають тепло 😸
показать весь комментарий
06.01.2026 17:10 Ответить
Шо, будем извинятся или всбешный китель оденем и в говень?
показать весь комментарий
06.01.2026 16:53 Ответить
Гамнюк. Але щодо "увʼязнення низки інших українських політиків" має рацію.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:53 Ответить
Расєйская апазіція - бессмисленная і беспощадная
показать весь комментарий
06.01.2026 16:54 Ответить
Ну у Капустіна біографія пістрява. Погугліть. Але ворог мого ворога - мій друг.
показать весь комментарий
06.01.2026 16:54 Ответить
Питання лише - в який момент він став "ворогом мого ворога" ...?
показать весь комментарий
06.01.2026 17:09 Ответить
на то людям і біографія шоб пістирєть. Хто не був дурним - не був молодим. В дитинстві і юності нормальних (а не мамкиних цьомчиків) людей буває всяке, а особливо в рашці, де політичний вибір невеликий - в яку партію не плюнь, а попадеш в її лідєра, пуцькіним його звуть. От молодь і шукає шось таке, шоб точно не путін - молоді, наївні... Важливо, які висновки ті люди роблять, коли підростуть. З Капустіним ніби все норм, мозок на місці.
показать весь комментарий
06.01.2026 17:12 Ответить
А воно діїсно -"опозіція",чи черговий проект башен кремля для "випуску пару".Чьому в Україні молодь і не тіки попри війну виходе на протест проти безпределу ОПи.А вони просто звалили з рашкі і повчають,що робити Україні(любити "нетаких руськіх",бо вони жертви путіна).
показать весь комментарий
06.01.2026 16:59 Ответить
ну то такой же бсполезный кусок, ляпает языком пока лидер рдк что-то делает. Но при этом у пустозвона столько спеси как будто президент штатов
показать весь комментарий
06.01.2026 17:40 Ответить
пдр путінський..
показать весь комментарий
06.01.2026 17:07 Ответить
Скільки раз повторювати-- всі на рашці імперці,поголовно. Чому у нас думають,що серед них є люди ?Вони вже з дитинства заражені цим духом імперства і вялічія.
постав любого "опозиціонера" до влади--його зроблять царем
показать весь комментарий
06.01.2026 17:13 Ответить
Трахала жаба гадюку що називається.
показать весь комментарий
06.01.2026 17:14 Ответить
волков - жирний невдаха. Все що у нього в житті склалось більш-менш помітно - за спиною Навального. Не стало Навального - одразу побіг продаватись олігарху, поки враження від нього як від на шось здатної людини не розвіялось. Отримав по репутації - швиденько придумав замах на себе. Вирішив сидіти тихенько - так не втримався, бо натура заздрісного невдахи прорвала
показать весь комментарий
06.01.2026 17:16 Ответить
типичный либеральчик руснявый. Пора его обратно в деревню отправлять, пардон, на болота
показать весь комментарий
06.01.2026 17:35 Ответить
шо ще раз підтверджує, шо "хароші русскі" - у полі під Куп"янськом лежать
показать весь комментарий
06.01.2026 17:36 Ответить
 
 