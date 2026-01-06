Российский оппозиционер Волков радовался "смерти" Капустина и набросился с оскорблениями на Буданова: его могут выдворить из Литвы

Соратник Навального и руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков порадовался "смерти" командира РДК Дениса Капустина и назвал Кирилла Буданова "деревенским политтехнологом". Теперь Миграционная служба Литвы может лишить его вида на жительство

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявления Волкова

Сообщение Волкова от 29 декабря опубликовала Анна Тирон, которая ранее работала в ФБК, а сейчас является политическим представителем РДК.

В нем Волков отреагировал на "смерть" Капустина, назвав его "нациком", который "решал задачи "мерзкого сельского политтехнолога [главы Офиса президента, генерала Кирилла] Буданова". Он также выразил надежду на заключение в тюрьму ряда других украинских политиков, в частности бывшего главы ОП Андрея Ермака и советника главы президентского офиса Михаила Подоляка.

В декабре ГУР МО инсценировало гибель Капустина, разыскиваемого Россией, и эта операция стала известна в январе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в состав СНБО Буданова и вывел Иващенко

"В определенном смысле денацификация действительно состоялась. Нацист, который своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, умер", - написал он.

"Надеюсь, что друзья Капустина последуют за ним. [Андрей] Ермак будет заключен в тюрьму, [Михаил] Подоляк будет заключен в тюрьму, Буданов будет заключен в тюрьму, и все остальные пропагандисты и лицемеры будут заключены в тюрьму. И тогда Украина будет иметь шанс на победу. Но пока она строится на капусте, никто на нее не будет смотреть", - заявил он.





После того как эти сообщения были опубликованы, Волков извинился за письмо, которое он назвал "эмоциональным и резким", и повторил, что осуждает "неонацистов".

Реакция Литвы

Представитель правящих социал-демократов Литвы Ремигиюс Мотузас, в свою очередь, заявил, что Департамент государственной безопасности Литвы должен дать оценку деятельности Волкова. Политика удивило сообщение российского оппозиционера и он подчеркнул, что оно является "подарком Путину".

"Мы проконсультируемся с Комитетом национальной безопасности и другими органами. Я считаю, что это действительно следует сделать, и только после этого следует принять окончательное решение о том, может ли Волков проживать в Литве, в Европейском Союзе, или нет", - отметил он.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, в свою очередь, отметил, что лица, которые не поддерживают суверенитет, территориальную целостность и оборонные потребности Украины, "имеют прямые последствия для национальной безопасности Литовской Республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва продлила запрет на перевозку товаров двойного использования в РФ и Беларусь