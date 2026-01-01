РУС
Новости Капустин жив
5 368 30

Командир РДК Денис Капустин жив, - спецоперация ГУР сорвала покушение РФ. ВИДЕО

Командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию укрепят спецподразделения ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Реакция Буданова

"С возвращением!" - Кирилл Буданов поздравил командира РДК Капустина и команду ГУР, которая обвела вокруг пальца спецслужбы РФ.

Детали операции

"Убийство Капустина, командира подразделения "Российский Добровольческий Корпус", воюющего против москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

Об этом во время доклада начальнику ГУР МО Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову сообщил командир "Спецподразделения Тимура".

"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на данный момент, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", - доложил Тимур.

Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина, который также присоединился к докладу через видеосвязь.

"Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов", - заявил начальник ГУР МО Украины.

Что заявил Капустин?

Командир РДК Капустин с позывным White Rex отчитался о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.

"Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК", - сказал командир РДК.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и отличное выполнение спецоперации.

Ранее сообщалось, что в бою за Украину погиб командир РДК Денис Никитин (Капустин).

Буданов Кирилл (510) ГУР (703)
Топ комментарии
+19
Гарна новина, молодці, так тримати
01.01.2026 15:03 Ответить
+19
оце так новорічний подарунок! Здоров'я тобі та довгих років Рексе!
01.01.2026 15:05 Ответить
+14
Приємно ...гарні хлопці ,гарний Козак Капустін !!!...
01.01.2026 15:11 Ответить
Гарна новина, молодці, так тримати
01.01.2026 15:03 Ответить
З воскресінням!
01.01.2026 15:04 Ответить
оце так новорічний подарунок! Здоров'я тобі та довгих років Рексе!
01.01.2026 15:05 Ответить
Приємно ...гарні хлопці ,гарний Козак Капустін !!!...
01.01.2026 15:11 Ответить
Взули кацапів на $500,000 ахахпхапх
01.01.2026 15:14 Ответить
але ж його батькам ви дякували не дарма
є за шо
01.01.2026 15:16 Ответить
Надулі! Просто нагло обманулі! Просто воділі за нос і цинічно обманулі! Просто кінулі! (С)
01.01.2026 15:16 Ответить
"Розвели" свиней як кошенят.
01.01.2026 15:22 Ответить
😁надурілі дурачка на четирі кулачка
01.01.2026 15:24 Ответить
...на капусту!
01.01.2026 15:37 Ответить
Дуже гарна новина
01.01.2026 15:16 Ответить
а чого 4 дні тягнули? - кацапам дійшло, що їх наїб намахали вже через день
01.01.2026 15:16 Ответить
Щоб кротів виявити замішаних у цьому
показать весь комментарий
От і добре. Сьогодні буде пік споживання скломою на болотах
показать весь комментарий
Оце так новина!!! Низький уклін і безмежна подяка всім, хто вершить такі геройські справи! Бережи вас Бог наші рідненькі.❤️❤️❤️
01.01.2026 15:20 Ответить
Шановне "ГУР". Надайте відео живого Деніса і підтвердження наданих коштів. Бо інакше - це галімий п_і_здО_ж.
01.01.2026 15:23 Ответить
з тебе ще 500 к долярів і буде тобі відео , Хома невіруючий (( А за мільйон іще і місце перебування напишемо ))
01.01.2026 15:38 Ответить
.
01.01.2026 15:23 Ответить
Ну і нема автора новини. Хто це написав? які джерела?
01.01.2026 15:24 Ответить
А хтось бачив по кацапських помийках "лікованіє" про смерть Дениса? Бо якось це проходить чисто в нашому інформпросторі.
01.01.2026 15:27 Ответить
Крім тебе по тих помийках ніхто не шариться , роби висновки .......
01.01.2026 15:40 Ответить
Слава Богу і нашим спецслужбам Денис Капустін живий 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
З поверненням , командира РДК на службу ✊✊✊!!!
01.01.2026 15:27 Ответить
Ура, ура, ура! Гарна, дуже гарна новина!
Ріспект! Бережить себе!
01.01.2026 15:28 Ответить
Ви, взагалі, бачили, звідки "новина"?
https://t.me/DIUkraine/7647
тобто ГУР (як і інші "спец"-служби) юзають телеграм, який контролюється кацапами. яке там ксзі?!
01.01.2026 15:28 Ответить
Люди, які юзають телеграм, подивіться, звідки у нього ноги ростуть.
01.01.2026 15:30 Ответить
wireshark і tcpdump вам в руки.
01.01.2026 15:32 Ответить
бо наразі ті, хто юзає телеграм, є неявними агентами кацапстану.
01.01.2026 15:33 Ответить
крутєнько!!! от і добре, а то сумно було, що нормальних росіян все менше, а пуцькін плодиться досі
01.01.2026 15:39 Ответить
..Твіттер зараз , в одній картинці -
..
01.01.2026 15:40 Ответить
операція "**********".
01.01.2026 15:42 Ответить
 
 