Командир РДК Денис Капустин жив, - спецоперация ГУР сорвала покушение РФ. ВИДЕО

Командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию укрепят спецподразделения ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Реакция Буданова

"С возвращением!" - Кирилл Буданов поздравил командира РДК Капустина и команду ГУР, которая обвела вокруг пальца спецслужбы РФ.

Детали операции

"Убийство Капустина, командира подразделения "Российский Добровольческий Корпус", воюющего против москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

Об этом во время доклада начальнику ГУР МО Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову сообщил командир "Спецподразделения Тимура".

"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на данный момент, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", - доложил Тимур.

Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина, который также присоединился к докладу через видеосвязь.

"Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов", - заявил начальник ГУР МО Украины.

Что заявил Капустин?

Командир РДК Капустин с позывным White Rex отчитался о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач во главе подразделения.

"Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК", - сказал командир РДК.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поблагодарил Тимура и команду военных разведчиков за успешное и отличное выполнение спецоперации.

Ранее сообщалось, что в бою за Украину погиб командир РДК Денис Никитин (Капустин).