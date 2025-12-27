РУС
В бою за Украину погиб командир РДК Денис Никитин (Капустин)

Ночью 27 декабря на Запорожском направлении погиб командир Русского добровольческого корпуса Денис (White Rex) Никитин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале РДК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным - прилет FPV-дрона.

Все подробности будут оглашены позже - пока устанавливаются детали происшествия.

Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", - говорится в сообщении. 

 Денис Капустин погиб

Что известно?

Денис Никитин (Капустин) — российский ультраправый активист, известный под псевдонимом White Rex, основатель одноименного бренда и организатор радикальных правых мероприятий в прошлом.

Был командиром Русского добровольческого корпуса (РДК) — подразделения, воюющего на стороне Украины и состоящего преимущественно из граждан РФ, выступающих против режима Владимира Путина.

РДК неоднократно заявлял о рейдах на территорию РФ, в частности в Брянской и Белгородской областях, а также об участии в боевых действиях на фронте.

Российские власти ранее обвиняли Никитина в экстремизме и терроризме, он был в розыске в РФ.

Дуже шкода...
Царство йому небесне.
27.12.2025 08:35 Ответить
Йдуть люди які рятували залишки честі росіян. Шкода. Вічна пам'ять.
27.12.2025 08:39 Ответить
Честь...
27.12.2025 08:37 Ответить
Дуже шкода...
Царство йому небесне.
27.12.2025 08:35 Ответить
Честь...
27.12.2025 08:37 Ответить
Очень жаль
27.12.2025 08:38 Ответить
Йдуть люди які рятували залишки честі росіян. Шкода. Вічна пам'ять.
27.12.2025 08:39 Ответить
Будь хто,у всі часи,хто вбиває їбаних кацапів,завжди гарна людна!
27.12.2025 08:41 Ответить
Вічна пам'ять, пошана та слава чесній та хоробрій Людині !
27.12.2025 08:43 Ответить
Жаль. Він би міг бути більше політичною фігурою. На жаль в чисельності ми завжди програватимемо. А після кульбідів зелених і тим більше
27.12.2025 08:45 Ответить
Розумна та ініціативна людина. І що головне - НЕ кацап.
27.12.2025 08:47 Ответить
Вічна память Герою.РДК,Сибірський загін,Білоруський загін,Чеченці в ЗСУ, будуть ті які будуть ділити московію.Не дай боже допустити "добру опозицію" що зараз за кордоном і жирує на грантах.
27.12.2025 09:03 Ответить
Вічна пам'ять Герою .
27.12.2025 09:06 Ответить
Слава мужньому захиснику України, справжньому росіянину-герою Денису Нікітіну!
27.12.2025 09:12 Ответить
Довічна шана! І уклін батькам, що такого виховали.
27.12.2025 09:33 Ответить
27.12.2025 09:34 Ответить
Честь...
27.12.2025 10:00 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним і побратимам...
27.12.2025 10:10 Ответить
❤️✝
27.12.2025 10:11 Ответить
 
 