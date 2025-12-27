В бою за Украину погиб командир РДК Денис Никитин (Капустин)

Ночью 27 декабря на Запорожском направлении погиб командир Русского добровольческого корпуса Денис (White Rex) Никитин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале РДК.

"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевой задачи героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным - прилет FPV-дрона.

Все подробности будут оглашены позже - пока устанавливаются детали происшествия.

Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", - говорится в сообщении.

Что известно?

Денис Никитин (Капустин) — российский ультраправый активист, известный под псевдонимом White Rex, основатель одноименного бренда и организатор радикальных правых мероприятий в прошлом.

Был командиром Русского добровольческого корпуса (РДК) — подразделения, воюющего на стороне Украины и состоящего преимущественно из граждан РФ, выступающих против режима Владимира Путина.

РДК неоднократно заявлял о рейдах на территорию РФ, в частности в Брянской и Белгородской областях, а также об участии в боевых действиях на фронте.

Российские власти ранее обвиняли Никитина в экстремизме и терроризме, он был в розыске в РФ.

