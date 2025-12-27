У бою за Україну загинув командир РДК Денис Нікітін (Капустін)
Вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис (White Rex) Нікітін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі РДК.
"Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир - Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними - приліт FPV-дрона.
Всі подробиці будуть оприлюднені пізніше - поки встановлюються деталі події.
Ми обов'язково помстимося, Денис. Твоя справа живе", - йдеться в дописі.
Що відомо?
Денис Нікітін (Капустін) — російський ультраправий активіст, відомий під псевдонімом White Rex, засновник однойменного бренду та організатор радикальних правих заходів у минулому.
Був командиром Російського добровольчого корпусу (РДК) — підрозділу, що воює на боці України та складається переважно з громадян РФ, які виступають проти режиму Володимира Путіна.
РДК неодноразово заявляв про рейди на територію РФ, зокрема в Брянській і Бєлгородській областях, а також про участь у бойових діях на фронті.
Російська влада раніше звинувачувала Нікітіна в екстремізмі та тероризмі, він перебував у розшуку в РФ.
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