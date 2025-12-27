У бою за Україну загинув командир РДК Денис Нікітін (Капустін)

Вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку загинув командир Російського добровольчого корпусу Денис (White Rex) Нікітін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі РДК.

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"Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту, під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир - Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними - приліт FPV-дрона.

Всі подробиці будуть оприлюднені пізніше - поки встановлюються деталі події.

Ми обов'язково помстимося, Денис. Твоя справа живе", - йдеться в дописі.

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Що відомо?

Денис Нікітін (Капустін) — російський ультраправий активіст, відомий під псевдонімом White Rex, засновник однойменного бренду та організатор радикальних правих заходів у минулому.

Був командиром Російського добровольчого корпусу (РДК) — підрозділу, що воює на боці України та складається переважно з громадян РФ, які виступають проти режиму Володимира Путіна.

РДК неодноразово заявляв про рейди на територію РФ, зокрема в Брянській і Бєлгородській областях, а також про участь у бойових діях на фронті.

Російська влада раніше звинувачувала Нікітіна в екстремізмі та тероризмі, він перебував у розшуку в РФ.

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