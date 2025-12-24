Поліцейський Андрій Вшестенко із Сумщини загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Інспектор батальйону поліції особливого призначення, капітан поліції Андрій Вшестенко загунив на фронті, захищаючи Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Сумської області.

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Деталі трагедії

Як зазначається, правоохоронець захищав спокій людей та боронив нашу державу на Донеччині. Під час виконання бойового завдання 18 грудня Андрій отримав смертельні поранення.

"Понад 15 років він присвятив службі українському народові, щодня зберігаючи вірність Присязі. У 2014 році Андрій одним із перших вирушив захищати країну на схід та продовжував виконувати свій обов’язок в умовах повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

У загиблого залишилися діти та близькі, для яких його смерть стала невимовною втратою.

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