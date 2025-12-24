РУС
Полицейский Андрей Вшестенко из Сумщины погиб при выполнении боевого задания на Донетчине. ФОТО

Инспектор батальона полиции особого назначения, капитан полиции Андрей Вшестенко погиб на фронте, защищая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Сумской области.

погиб полицейский Андрей Вшестенко

Детали трагедии

Как отмечается, правоохранитель защищал спокойствие людей и защищал наше государство на Донетчине. Во время выполнения боевого задания 18 декабря Андрей получил смертельные ранения.

"Более 15 лет он посвятил службе украинскому народу, ежедневно сохраняя верность Присяге. В 2014 году Андрей одним из первых отправился защищать страну на восток и продолжал выполнять свой долг в условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

У погибшего остались дети и близкие, для которых его смерть стала невыразимой утратой.

Нацполиция (17008) потери (4650)
"загунив" - виправте
24.12.2025 13:00 Ответить
Это для тех, которые твердят "полицейские сидят в тылу и не воюют".
Светлая память!
24.12.2025 13:14 Ответить
Это быдло просто выдумывает предлоги разные ,чтобы самим свой долг конституционный не выполнять потому что сцится и только о нарушении их прав и свобод визжит
24.12.2025 13:29 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава!💔💙💛
24.12.2025 13:43 Ответить
У патрульної поліції броні нема.
