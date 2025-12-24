Полицейский Андрей Вшестенко из Сумщины погиб при выполнении боевого задания на Донетчине. ФОТО

Инспектор батальона полиции особого назначения, капитан полиции Андрей Вшестенко погиб на фронте, защищая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Сумской области.

Детали трагедии

Как отмечается, правоохранитель защищал спокойствие людей и защищал наше государство на Донетчине. Во время выполнения боевого задания 18 декабря Андрей получил смертельные ранения.

"Более 15 лет он посвятил службе украинскому народу, ежедневно сохраняя верность Присяге. В 2014 году Андрей одним из первых отправился защищать страну на восток и продолжал выполнять свой долг в условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

У погибшего остались дети и близкие, для которых его смерть стала невыразимой утратой.

