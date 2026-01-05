Литва щорічно спрямовуватиме 0,25% ВВП на допомогу Україні, – розвідка

Міністерство національної оборони Литви представило проєкт оновленої Стратегії національної безпеки на 2026 рік. Зокрема, Стратегія передбачає щорічне спрямування щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, продовження підготовки українських військових і комплексну підтримку Києва.

Як ідеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України, головними зовнішніми джерелами ризиків названо Росію як основну воєнну загрозу, Білорусь як фактор непередбачуваності через її залежність від Москви, а також Китай та інші держави, що сприяють довгостроковій спроможності Росії протистояти Заходу, зокрема через поставки технологій і товарів подвійного призначення.

"Литва прямо пов'язує власну безпеку з результатами російсько-української війни, наголошуючи, що європейська безпека неможлива без незалежної, суверенної і безпечної України та її інтеграції в євроатлантичний простір", – сказано в повідомленні.

Як підкреслили в Службі, формалізація цієї підтримки як довгострокового елемента національної безпеки створює для України прогнозований рівень допомоги.

Документ також зафіксував різке погіршення безпекового середовища в Європі й визначає Росію як екзистенційну загрозу для Литви та всієї трансатлантичної спільноти.

Окрім того, Стратегія містить сценарій, за яким РФ може бути готовою до широкомасштабних бойових дій проти НАТО до 2030 року.

Стратегія окреслює три ключові напрями політики:

збройну оборону держави;

підтримку оборони та загальної стійкості країни;

формування міжнародного безпекового середовища відповідно до інтересів Литви.

Литва підтверджує політичне зобов'язання фінансувати оборону на рівні щонайменше 5-6% ВВП до 2030 року, що суттєво перевищує базові вимоги НАТО.

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Як повідомлялося, раніше литовський уряд продовжив ще на рік тимчасову заборону на наземне перевезення певних товарів подвійного використання через Литву, які можуть потрапити до Росії та Білорусі й бути використаними у війні проти України.

Перед тим повідомлялося, що литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору.