Литва передала Україні обладнання для відновлення енергетики

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, це обладнання було зібране у різних регіонах Литви та успішно доставлене до України.

"Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж", – зазначили в Міненерго.

Там додали, що передача такого обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати роботу мереж та підтримувати стабільне електропостачання для споживачів.

Це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні. Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, наприкінці жовтня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив що українська влада розглядає продовження на рік пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання на тлі триваючих атак РФ.

Також тоді стало відомо, що за минулі 100 днів партнери України виділили 113 млн євро додаткової допомоги для українських енергетиків.