Пільги на імпорт енергообладнання будуть продовжені ще на рік, - Гетманцев

Українська влада розглядає продовження на рік пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання на тлі триваючих атак РФ.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, зазначивши, що інших варіантів наразі немає.

Найближчим часом питання винесуть на засідання профільного комітету.

Депутати мають визначити обсяг пільг і конкретні товарні позиції, які підпадатимуть під пільговий режим. Рішення покликане підтримати енергосистему та споживачів у період підвищеного ризику дефіциту електроенергії.

Раніше повідомлялось, що Рада підтримала продовження пільг на імпорт електрокарів у першому читанні.

Цю поправку під час розгляду держбюджету в першому читанні підтримали 248 народних депутатів, ,повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос"). Однак він уточнив, що це рішення не остаточне і є лише дорученням уряду. Кабмін подасть фінальний текст проєкту держбюджету у листопаді.