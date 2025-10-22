Рада підтримала продовження пільг на імпорт електрокарів у першому читанні, - Железняк (оновлено)

Верховна Рада попередньо схвалила продовження податкових пільг на імпорт електромобілів на рік.

Цю поправку під час розгляду держбюджету в першому читанні підтримали 248 народних депутатів, ,повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що це рішення не остаточне і є лише дорученням уряду. Кабмін подасть фінальний текст проєкту держбюджету у листопаді.

Чинна норма звільняє ввезення і продаж електромобілів від ПДВ до 1 січня 2026 року. Влітку голова податкового комітету Данило Гетманцев казав, що пільга не буде продовжена, і в середу став єдиним, хто проголосував проти правки.

Пізніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що пільга на імпорт електромобілів у 2026 році продовжена не буде. За його словами, нинішні спроби пролонгації не матимуть юридичного результату.

Він повідомив, що "лоббісти, залучені імпортерами електрокарів", протягнули правку під час першого читання бюджету, яка нібито позбавляє армію 30 млрд грн. Стільки ж, за його словами, планують додатково зібрати з банків.

Гетманцев наголосив на "двох пікантних нюансах": правка внесена через бюджет і суперечить одразу двом законам, тому до другого читання її ухвалити неможливо.

"Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію", - написав він.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що імпорт електромобілів перед поверненням податків зріс удвічі – до 8 млрд грн за місяць або 9274 авто.

З них 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 – завезені з вторинного ринку.