Імпорт електромобілів перед поверненням податків зріс удвічі – до 8 мільярдів за місяць, – Митниця

У серпні 2025 року в Україну ввезли 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто).

З них 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 – завезені з вторинного ринку, повідомляє Державна митна служба.

Загальна митна вартість імпортованих електромобілів також зросла: у серпні їх ввезли майже на 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.

Але з огляду на майже повне скасування податків на електрокари, у минулому місяці від імпорту цих авто державний бюджет отримав лише 31,9 млн грн (у серпні 2024 року – 12,6 млн грн).

"При цьому обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн)", – зауважили у Митній службі.

Як повідомлялося, за перші шість місяців 2025 року в Україну було ввезено 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше ніж за аналогічний період у минулому році, свідчать дані "Укравтопрому".