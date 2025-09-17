Імпорт електромобілів перед поверненням податків зріс удвічі – до 8 мільярдів за місяць, – Митниця
У серпні 2025 року в Україну ввезли 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто).
З них 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 – завезені з вторинного ринку, повідомляє Державна митна служба.
Загальна митна вартість імпортованих електромобілів також зросла: у серпні їх ввезли майже на 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.
Але з огляду на майже повне скасування податків на електрокари, у минулому місяці від імпорту цих авто державний бюджет отримав лише 31,9 млн грн (у серпні 2024 року – 12,6 млн грн).
"При цьому обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн)", – зауважили у Митній службі.
Як повідомлялося, за перші шість місяців 2025 року в Україну було ввезено 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше ніж за аналогічний період у минулому році, свідчать дані "Укравтопрому".
