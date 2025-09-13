У Китаї вперше почнуть серійно виробляти натрій-іонні батареї для електромобілів: працюють при -40°C, на 60% дешевші за аналоги

Компанія CATL (Ningde Shidai) офіційно повідомила, що її новий акумулятор Qin-xin першим у світі пройшов сертифікацію за китайським стандартом GB 38031-2025, який посилює вимоги до стійкості при перегріві, ударах, швидкій зарядці та перезаряді і набуває чинності з 1 липня 2026 року.

Мета стандарту − мінімізувати ризики самозаймання електромобілів, повідомляє gagadget.com з посиланням на китайські ЗМІ.

У компанії уточнюють, що Qin-xin базується на натрій-іонній, а не літій-іонній хімії. Це дозволятиме акумуляторам працювати при ширшому температурному режимі роботи: від −40°C до +70°C, при збереженні до 90% ресурсу навіть при −40°C, що має значно зменшити втрату ємності в регіонах з холодним кліматом. Заявлений життєвий цикл перевищує 10 000 циклів, рекомендований строк служби − 8 років.

За рахунок більш доступної сировини натрій-іонні елементи, за даними виробника, дешевші у виготовленні та менш залежні від складних ланцюгів постачання. CATL стверджує, що такі акумулятори на 61% дешевші за свинцево-кислотні аналоги. Окремо підкреслюється підвищена безпека хімії натрію − відсутність каскадних реакцій теплового розгону, характерних для літій-іонних батарей.

Qin-xin оснащується системою BMS для контролю заряджання і розряджання, що дозволяє точно вимірювати рівень заряду і реалізувати швидку зарядку. Заявлено підтримку прискореного заряджання з 30% до 80% за 10 хвилин.

Перші зразки натрій-іонних батарей CATL виготовила вже у червні 2025 року у форматі 24 В для вантажного транспорту. До кінця року компанія планує розпочати масове виробництво.

Водночас наведені показники потребують незалежної валідації. Аналітики відзначають, що у разі підтвердження характеристик натрій-іонна технологія може зробити акумуляторні системи в електротранспорті суттєво дешевшими та безпечнішими.

Раніше повідомлялось, що до 2032 року на електромобілі (BEV) припадатиме більше половини продажів нових легкових авто в Європі, а після 2030-го вони обійдуть гібридні моделі.