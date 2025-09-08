10 українських стартапів поїдуть на технологічну конференцію в Фінляндію. Які проєкти вони представлять?

10 українських deep-tech стартапів покажуть свої технології на Nordic Deep Tech Business Summit (NORDEEP), який відбудеться 2 і 3 жовтня 2025 року в місті Еспо (Фінляндія).

Про це пише LIGA.net із посиланням на повідомлення Yep Accelerator, який разом з Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів і Seeds of Bravery за підтримки ЄБРР організовує делегацію.

Зокрема, будуть представлені наступні проєкти:

Aspichi – VR-помічник для терапії та ментального здоров'я,

Soft Way – платформа для організації бізнес-подорожей,

DOFamine – симулятор руху з керуванням через BCI для реабілітації ветеранів і пацієнтів із неврологічними розладами,

Explogen – біотехнології для інженерії бактеріальних штамів,

Geodesic.Life – екобудинки, що скорочують до 70% викидів CO2,

HEFT – ШІ-система для моніторингу здоров'я та фертильності корів,

MARVILON – газоаналізатори для контролю промислових процесів,

Peony – біорозкладні менструальні прокладки без мікропластику,

Sirocco Energy – інноваційні вітрові турбіни для економії електроенергії,

Synteza – синтетичні дані для навчання роботів і комп’ютерного зору.

Учасники матимуть можливість показати свої розробки міжнародним інвесторам, венчурним фондам і муніципалітетам. Фінансування делегації забезпечує Швейцарія в межах Фонду Європейського банку реконструкції та розвитку.

NORDEEP – одна з найбільших північноєвропейських конференцій для наукомістких технологій. Там збираються інвестори, корпорації та технологічні команди, які працюють над проривними рішеннями у biotech, cleantech, renewable energy, smart cities, mental health та інших сферах.

У середині мерпня повідомлялося, що Європейська інноваційна рада оголосила конкурс фінансування для українських стартапів і малих та середні підприємств, спираючись на успіх попередньої ініціативи Seeds of Bravery. Загальний бюджет програми складає 20 млн євро, гранти для кожного проєкту становитимуть від 300 тис. до 500 тис. євро.

До того стало відомо, що станом на липень цього року переможці програм Українського фонду стартапів уже залучили понад $50,9 млн зовнішніх інвестицій.