Європа виділила 20 мільйонів євро для підтримки українських стартапів. Як отримати?

Європейська інноваційна рада (ЄIC) оголосила конкурс фінансування для українських стартапів і малих та середні підприємств (МСП), спираючись на успіх попередньої ініціативи Seeds of Bravery.

Загальний бюджет програми складає 20 млн євро, гранти для кожного проєкту становитимуть від 300 тис. до 500 тис. євро., йдеться в повідомлені Українського фонду стартапів.

Основною метою програми є прискорити зростання українських deep-tech стартапів і малого та середнього бізнесу разом з інтеграцією нових рішень в європейську інноваційну екосистему.

Пріоритетні напрямки інвестування:

кібербезпека;

ШІ та машинне навчання;

робототехніка й автономні системи;

супутникові/космічні/морські технології;

біо- та відновлювальні технології тощо.

Вимоги до заявників наступні:

статус МСП (включаючи стартапи);

реєстрація в Україні або первинна реєстрація в Україні та релокація в країну ЄС/асоційовану до Horizon Europe після 24 лютого 2022 року;

щонайменше один із засновників/топ-менеджерів має громадянство України;

рівень готовності технології (TRL) від 4 до 6-7.

На що можуть розраховувати відібрані команди:

грант EIC на 300–500 тис. євро;

безкоштовний доступ до EIC Business Acceleration Services (коучинг, події під потреби стартапу);

право на Fast Track to the EIC Accelerator (доступ до більших грантів та інвестицій EIC).

Приймання заявок відбуватиметься протягом більше трьох місяців, старт сьогодні (12 серпня) та дедлайн 26 листопада.

