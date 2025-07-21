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Новини
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В Україні стартувала безкоштовна програма грантів для молодих підприємців. Які умови участі?

В Україні стартувала безкоштовна програма грантів для молодих підприємців. Які умови участі?

В Україні 21 липня стартувала програма безкоштовного навчання для молодих підприємців "Власна справа: простір для розвитку".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Мета програми – підтримати професійний розвиток молоді, яка веде власну підприємницьку діяльність під час війни. Фокус – на підприємців, які вже отримали або отримають гранти на створення або розвиток власного бізнесу "Власна справа" від Мінекономіки", – сказано в повідомленні.

Відібрані учасники зможуть безкоштовно отримати грант на оплату або компенсацію за необхідні для розвитку бізнесу освітні послуги – міжнародні курси, освітні онлайн платформи (Coursera, Udemy, edX та інші.), професійні школи, центри підвищення кваліфікації, курси перекваліфікації, авторські курси експертів у відповідній сфері ведення бізнесу тощо.

Учасниками програми можуть стати підприємці віком 18-35 років, які відповідають наступним критеріям:

  • є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • є особами, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій;
  • проживають у регіонах, що межують з лінією фронту;
  • є молодими людьми з інвалідністю або мають членів домогосподарства з інвалідністю;
  • мають на утриманні неповнолітніх дітей та/або осіб похилого віку (60 років і старші);
  • брали участь у бойових діях;
  • мають хронічні соціально-небезпечні захворювання (та/або їхні діти);
  • є членами домогосподарства, що втратило годувальника внаслідок військових дій.

Наприкінці червня повідомлялося, що від старту програми "Власна справа" понад 26 тис. українців отримали від держави гранти на розвиток малого та середнього бізнесу на понад 6 млрд грн. Водночас грантери вже сплатили до бюджету 8 млрд грн податків та зборів.

До того Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Онлайн-кабінету підприємця, який працюватиме на платформі "Дія.Бізнес".

Автор: 

бізнес (1236) молодь (20) підприємці (248) навчання (88) грант (323)


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Топ коментарі
+3
Думаю, виграє 95квартал, Ліга сміху, телемарафон і ... коля тіщенко(давно не чутно)!
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21.07.2025 19:18 Відповісти
+3
Умови прості. Бути сліпо відданим портрету Зеленского. І ненавидіти папєрєдніков.
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21.07.2025 19:24 Відповісти
+2
Ну головний критерій, який перекриває всі інші, забули! А вилизування «найвеличнішого» нікчеми де?
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21.07.2025 19:14 Відповісти
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Ну головний критерій, який перекриває всі інші, забули! А вилизування «найвеличнішого» нікчеми де?
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21.07.2025 19:14 Відповісти
Думаю, виграє 95квартал, Ліга сміху, телемарафон і ... коля тіщенко(давно не чутно)!
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21.07.2025 19:18 Відповісти
Вже виграв ...
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21.07.2025 19:23 Відповісти
Когда мне было 18 лет я обращался в службу по вопросам молодёжи - сказали денег нет.
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21.07.2025 19:20 Відповісти
"сказали денег нет"

тогда войны не было, а сейчас денег полно, только на 10 млн дронов чуть-чуть не хватает
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21.07.2025 19:28 Відповісти
где их полно - я на заводе получаю копейки. Я ещё не пробывал фруктов в этом году, кроме бананов и яблок.
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21.07.2025 20:02 Відповісти
"где их полно"

мда, ирония и сарказм это не ваше
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21.07.2025 20:44 Відповісти
І не дадуть. Бо ви хабара не дали. В мене знайома теж ходила взяти молодіжний пільговий кредит на квартиру. Так теж сказали що коштів немає, і черга і все таке. А потім на вушко шепнули що потрібно внести в кишеню $10000 і все з'явиться... Всі ці льготні програми і гранти це все махінації і крадівництво грошей з бюджету і з кишень українців. Ті ж самі "теплі кредити" це десятки мільярдів вкрадених грошей чиновниками і тими хто їм допомагає, а українці навпаки оказались обкраденими
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21.07.2025 20:00 Відповісти
да, сидит там всё таже коммунистическая шобла, что и раньше. Не пойму что надо делать. Я думал у нас народ хорошо организован, но нет государственного мышления, без него - пропасть. Уже земли продают во время войны! Жесть происходит полная.
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21.07.2025 20:03 Відповісти
Умови прості. Бути сліпо відданим портрету Зеленского. І ненавидіти папєрєдніков.
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21.07.2025 19:24 Відповісти
Тут головне занести в офіс-бо так без відкату нічого не вийде
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21.07.2025 19:27 Відповісти
Без відкатів ну ніяк діло не піде.
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21.07.2025 19:34 Відповісти
Одні збирають по копійці на дрони, інших як собак виловлюють по вулицях і бусифікують на фронт, а заброньованим ухилянтам влада виділяє гранти на різну херню. А потім чого в нас не хочуть йти воювати за весь цей пздц
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21.07.2025 19:54 Відповісти
Ну, воровали средства всегда все стороны во время всех войн. Но , понятное дело что нужно понимать это означает две войны на самом деле, просто на одной из них нет линии фронта. Поэтому те кто не хотят воевать за этот пздц, пусть воюют против него внутри, разбираясь с каким то отдельным невезучим взяточником/вором. Тем более что это и безопаснее и прибыльные чем настоящий фронт.
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21.07.2025 20:30 Відповісти
"...які відповідають наступним критеріям:
...
...
..." Джерело: https://censor.net/n3564475

Критерії, для розгляду заяки (першочергові та головні):
- лояльність до влади
- 10% від початкової суми - віддай "проштовхувачу"
- 20% з обороту віддай "хазяїну" + податки

Може щось забув згадати, але й цього вистачить...
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21.07.2025 19:58 Відповісти
Якесь нове марення !
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21.07.2025 20:05 Відповісти

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