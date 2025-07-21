В Україні стартувала безкоштовна програма грантів для молодих підприємців. Які умови участі?

В Україні 21 липня стартувала програма безкоштовного навчання для молодих підприємців "Власна справа: простір для розвитку".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Мета програми – підтримати професійний розвиток молоді, яка веде власну підприємницьку діяльність під час війни. Фокус – на підприємців, які вже отримали або отримають гранти на створення або розвиток власного бізнесу "Власна справа" від Мінекономіки", – сказано в повідомленні.

Відібрані учасники зможуть безкоштовно отримати грант на оплату або компенсацію за необхідні для розвитку бізнесу освітні послуги – міжнародні курси, освітні онлайн платформи (Coursera, Udemy, edX та інші.), професійні школи, центри підвищення кваліфікації, курси перекваліфікації, авторські курси експертів у відповідній сфері ведення бізнесу тощо.

Учасниками програми можуть стати підприємці віком 18-35 років, які відповідають наступним критеріям:

є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);

є особами, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій;

проживають у регіонах, що межують з лінією фронту;

є молодими людьми з інвалідністю або мають членів домогосподарства з інвалідністю;

мають на утриманні неповнолітніх дітей та/або осіб похилого віку (60 років і старші);

брали участь у бойових діях;

мають хронічні соціально-небезпечні захворювання (та/або їхні діти);

є членами домогосподарства, що втратило годувальника внаслідок військових дій.

Наприкінці червня повідомлялося, що від старту програми "Власна справа" понад 26 тис. українців отримали від держави гранти на розвиток малого та середнього бізнесу на понад 6 млрд грн. Водночас грантери вже сплатили до бюджету 8 млрд грн податків та зборів.

До того Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Онлайн-кабінету підприємця, який працюватиме на платформі "Дія.Бізнес".