Российского оппозиционера Волкова могли бы выслать из страны, если бы не демократия, - премьер-министр Литвы Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что если бы решения принимались не на основе выводов государственных институтов, представителя российской оппозиции Леонида Волкова, вероятно, уже выслали бы из страны.

Об этом она сказала в интервью Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Ругинене, она не хотела бы, чтобы ее личная позиция влияла на решение литовских ведомств о дальнейшем пребывании Волкова в Литве. Премьер назвала его высказывания в адрес украинских чиновников и командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина неприемлемыми, однако подчеркнула необходимость соблюдения демократических процедур.

"Если бы было иначе, мы бы, наверное, приняли решение и выслали этого человека из Литвы, но мы идем демократическим путем. Я думаю, что наши институты хорошо выполнят свою работу. И каким бы ни было решение, мы это решение примем", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США приостановят выдачу всех виз для 75 стран, в частности, России, - Fox News

Ругинене также подчеркнула, что ожидает от российской оппозиции, проживающей в Литве и пользующейся поддержкой государства, четкой позиции в поддержку Украины. По ее словам, особенно важно, чтобы такие заявления делали не рядовые лица, а публичные представители оппозиционного движения.

Что предшествовало?

На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального - Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали.

Он также критиковал украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом". Такие заявления возмутили литовских политиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа о словах оппозиционера РФ Волкова о Капустине и Буданове: Похожи на "жаргон Путина"