Российского оппозиционера Волкова могли бы выслать из страны, если бы не демократия, - премьер-министр Литвы Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что если бы решения принимались не на основе выводов государственных институтов, представителя российской оппозиции Леонида Волкова, вероятно, уже выслали бы из страны.

Об этом она сказала в интервью Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Ругинене, она не хотела бы, чтобы ее личная позиция влияла на решение литовских ведомств о дальнейшем пребывании Волкова в Литве. Премьер назвала его высказывания в адрес украинских чиновников и командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина неприемлемыми, однако подчеркнула необходимость соблюдения демократических процедур.

"Если бы было иначе, мы бы, наверное, приняли решение и выслали этого человека из Литвы, но мы идем демократическим путем. Я думаю, что наши институты хорошо выполнят свою работу. И каким бы ни было решение, мы это решение примем", - сказала она.

Ругинене также подчеркнула, что ожидает от российской оппозиции, проживающей в Литве и пользующейся поддержкой государства, четкой позиции в поддержку Украины. По ее словам, особенно важно, чтобы такие заявления делали не рядовые лица, а публичные представители оппозиционного движения.

Что предшествовало?

  • На днях в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального - Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали.
  • Он также критиковал украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом". Такие заявления возмутили литовских политиков.

+7
буде вас путлєр їбать тоді згадаєте про демократію
15.01.2026 10:51 Ответить
+6
Будуть бігати по Вільнюсі якути гвалтували та вбивати, а вони скажуть ми можемо захищатися но це не демократично.
15.01.2026 10:58 Ответить
+4
беззубість прямий шлях до рабства
15.01.2026 11:00 Ответить
Это из анекдота:
Мы будем требовать и добиваться чтоб нас "їбать" в субботу утром. А все выходные были свободны.
15.01.2026 11:24 Ответить
Кацапня завжди використовує демократію в європейських країнах для своєї пропаганди. На це ***** бабла не жаліє.
15.01.2026 11:47 Ответить
Демократія зашкалює
15.01.2026 10:54 Ответить
А треба було ті демократичні процедури застосовувати, щоб таке лайно до себе не пускати.
15.01.2026 11:08 Ответить
Треба вже робити виключення в демократії, бо на могилах кацапи так і напишуть (якщо не спалять) «Померли лохівською смертю - демократами».
15.01.2026 11:23 Ответить
Тобто пані президент Литви визнає що - демократія це зло ..?
15.01.2026 11:25 Ответить
Цього кацапчука потрібно було вже давно вислати, а не сюсюкатись з ним.
15.01.2026 11:55 Ответить
путін - це імперія з корупцією, навальний - це була імперія без корупції

якщо свободу захищають "радикали", то все інше - просто різні декорації деспотізму
15.01.2026 12:01 Ответить
Клята демократія! А то б ми егегей як би бігли за кацапським грошима! Клята демократія!
15.01.2026 12:07 Ответить
 
 