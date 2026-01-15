Росопозиціонера Волкова могли б вислати з країни, якби не демократія, - прем’єрка Литви Ругінене

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що якби рішення ухвалювалися не на основі висновків державних інституцій, представника російської опозиції Леоніда Волкова, ймовірно, вже вислали б з країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ругінене, вона не хотіла б, щоб її особиста позиція впливала на рішення литовських відомств щодо подальшого перебування Волкова в Литві. Премʼєрка назвала його висловлювання щодо українських посадовців та командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна неприйнятними, однак наголосила на дотриманні демократичних процедур.

"Якби було інакше, ми б, напевно, ухвалили рішення і вислали цю людину з Литви, але ми йдемо демократичним шляхом. Я думаю, що наші інституції добре виконають свою роботу. І яке б не було рішення, ми це рішення приймемо", - сказала вона.

Ругінене також наголосила, що очікує від російської опозиції, яка проживає в Литві та користується підтримкою держави, чіткої позиції на підтримку України. За її словами, особливо важливо, щоб такі заяви робили не пересічні особи, а публічні представники опозиційного руху.

Що передувало?

Днями у мережі з’явилося листування росіянина і соратника померлого у російській в'язниці Олексія Навального - Леоніда Волкова, який нині живе в Литві. У ньому він принижував командира Російського добровольчого корпусу у складі ГУР МО Дениса Капустіна і, схоже, радів новині про його "смерть", яку насправді інсценували.

Він також критикував українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, якого назвав "огидним сільским політичним технологом". Такі заяви обурили литовських політиків.

