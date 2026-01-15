Росопозиціонера Волкова могли б вислати з країни, якби не демократія, - прем’єрка Литви Ругінене

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що якби рішення ухвалювалися не на основі висновків державних інституцій, представника російської опозиції Леоніда Волкова, ймовірно, вже вислали б з країни.

Про це вона сказала в інтерв'ю Delfi.

За словами Ругінене, вона не хотіла б, щоб її особиста позиція впливала на рішення литовських відомств щодо подальшого перебування Волкова в Литві. Премʼєрка назвала його висловлювання щодо українських посадовців та командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна неприйнятними, однак наголосила на дотриманні демократичних процедур.

"Якби було інакше, ми б, напевно, ухвалили рішення і вислали цю людину з Литви, але ми йдемо демократичним шляхом. Я думаю, що наші інституції добре виконають свою роботу. І яке б не було рішення, ми це рішення приймемо", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США призупинять видачу всіх віз для 75 країн, зокрема, Росії, - Fox News

Ругінене також наголосила, що очікує від російської опозиції, яка проживає в Литві та користується підтримкою держави, чіткої позиції на підтримку України. За її словами, особливо важливо, щоб такі заяви робили не пересічні особи, а публічні представники опозиційного руху.

Що передувало?

  • Днями у мережі з’явилося листування росіянина і соратника померлого у російській в'язниці Олексія Навального - Леоніда Волкова, який нині живе в Литві. У ньому він принижував командира Російського добровольчого корпусу у складі ГУР МО Дениса Капустіна і, схоже, радів новині про його "смерть", яку насправді інсценували.
  • Він також критикував українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, якого назвав "огидним сільским політичним технологом". Такі заяви обурили литовських політиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа про слова опозиціонера РФ Волкова щодо Капустіна і Буданова: Схожі на "жаргон Путіна"

+10
буде вас путлєр їбать тоді згадаєте про демократію
15.01.2026 10:51 Відповісти
+8
Будуть бігати по Вільнюсі якути гвалтували та вбивати, а вони скажуть ми можемо захищатися но це не демократично.
15.01.2026 10:58 Відповісти
+6
беззубість прямий шлях до рабства
15.01.2026 11:00 Відповісти
Это из анекдота:
Мы будем требовать и добиваться чтоб нас "їбать" в субботу утром. А все выходные были свободны.
15.01.2026 11:24 Відповісти
Кацапня завжди використовує демократію в європейських країнах для своєї пропаганди. На це ***** бабла не жаліє.
15.01.2026 11:47 Відповісти
Демократія зашкалює
15.01.2026 10:54 Відповісти
А треба було ті демократичні процедури застосовувати, щоб таке лайно до себе не пускати.
15.01.2026 11:08 Відповісти
Треба вже робити виключення в демократії, бо на могилах кацапи так і напишуть (якщо не спалять) «Померли лохівською смертю - демократами».
15.01.2026 11:23 Відповісти
Тобто пані президент Литви визнає що - демократія це зло ..?
15.01.2026 11:25 Відповісти
Цього кацапчука потрібно було вже давно вислати, а не сюсюкатись з ним.
15.01.2026 11:55 Відповісти
путін - це імперія з корупцією, навальний - це була імперія без корупції

якщо свободу захищають "радикали", то все інше - просто різні декорації деспотізму
15.01.2026 12:01 Відповісти
Клята демократія! А то б ми егегей як би бігли за кацапським грошима! Клята демократія!
15.01.2026 12:07 Відповісти
 
 