Науседа про слова опозиціонера РФ Волкова щодо Капустіна і Буданова: Схожі на "жаргон Путіна"

Президент Литви Гітанас Науседа назвав заяви російського опозиціонера Леоніда Волкова щодо українських військових та посадовців схожими на жаргон російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, Науседа вважає випадок із Волковим "справді винятковим".

"Ми повинні спочатку чітко з'ясувати, кого ми вважаємо лідерами опозиції, тому що коли лідери опозиції починають говорити жаргоном, схожим на жаргон самого Путіна, виникає питання, де позиція, де опозиція", – зауважив президент Литви.

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За словами Науседи, варто визнати, що Кремль зробив усе, щоб знищити опозицію як фізичними, так і іншими засобами, а самій державі та її народу важко повністю позбутися імперських амбіцій і філософії російського месіанства.

Також він зазначив, що стосовно Росії визначити відмінність між позицією й опозицією "значно складніше, ніж, наприклад, у випадку Білорусі".

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