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Новини Росіяни за кордоном
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Науседа про слова опозиціонера РФ Волкова щодо Капустіна і Буданова: Схожі на "жаргон Путіна"

Науседа про заяви Волкова

Президент Литви Гітанас Науседа назвав заяви російського опозиціонера Леоніда Волкова щодо українських військових та посадовців схожими на жаргон російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, Науседа вважає випадок із Волковим "справді винятковим".

"Ми повинні спочатку чітко з'ясувати, кого ми вважаємо лідерами опозиції, тому що коли лідери опозиції починають говорити жаргоном, схожим на жаргон самого Путіна, виникає питання, де позиція, де опозиція", – зауважив президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Литви Ругінене вважає, що російському опозиціонеру Волкову не місце у країні після заяв щодо України

За словами Науседи, варто визнати, що Кремль зробив усе, щоб знищити опозицію як фізичними, так і іншими засобами, а самій державі та її народу важко повністю позбутися імперських амбіцій і філософії російського месіанства.

Також він зазначив, що стосовно Росії визначити відмінність між позицією й опозицією "значно складніше, ніж, наприклад, у випадку Білорусі".

Також читайте: Апетити Росії на мирних переговорах надто великі, - Науседа

Що передувало

  • Раніше в мережі з’явилося листування росіянина і соратника померлого у російській в'язниці Олексія Навального — Леоніда Волкова, який нині живе в Литві. У ньому він принижував командира Російського добровольчого корпусу у складі ГУР МО Дениса Капустіна і, схоже, радів новині про його "смерть", яку насправді інсценували.
  • Він також критикував українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, якого назвав "огидним сільским політичним технологом". Такі заяви обурили литовських політиків.

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Волков (9) Литва (2315) опозиція (303) Науседа Гітанас (414)
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Топ коментарі
+20
Женіть кацапську мразоту на кацапстан ,
там його місце на болотах ,а не в європейській країні ,
як Литва 😡
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11.01.2026 15:55 Відповісти
+19
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11.01.2026 15:55 Відповісти
+15
Не важко витягти опозиціонера РФ з "рускаго мира",
а ось "руский мир" з опозиціонера РФ не витягається
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11.01.2026 15:47 Відповісти

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