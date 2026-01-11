Науседа о словах оппозиционера РФ Волкова о Капустине и Буданове: похоже на "жаргон Путина"
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявления российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и чиновниках похожими на жаргон российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Науседа считает случай с Волковым "действительно исключительным".
"Мы должны сначала четко выяснить, кого мы считаем лидерами оппозиции, потому что когда лидеры оппозиции начинают говорить жаргоном, похожим на жаргон самого Путина, возникает вопрос, где позиция, где оппозиция", – отметил президент Литвы.
По словам Науседы, стоит признать, что Кремль сделал все, чтобы уничтожить оппозицию как физическими, так и другими средствами, а самому государству и его народу трудно полностью избавиться от имперских амбиций и философии российского мессианства.
Также он отметил, что в отношении России определить разницу между позицией и оппозицией "значительно сложнее, чем, например, в случае Беларуси".
Что предшествовало
- Ранее в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального — Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали.
- Он также критиковал украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом". Такие заявления возмутили литовских политиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а ось "руский мир" з опозиціонера РФ не витягається
вона, вже лізе на бронєвік іліча!
там його місце на болотах ,а не в європейській країні ,
як Литва 😡
Цю істину. І скажем не востаннє
"Російський демократ закінчується там
Де починається українське питання." (с)