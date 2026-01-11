Науседа о словах оппозиционера РФ Волкова о Капустине и Буданове: похоже на "жаргон Путина"

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявления российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и чиновниках похожими на жаргон российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Науседа считает случай с Волковым "действительно исключительным".

"Мы должны сначала четко выяснить, кого мы считаем лидерами оппозиции, потому что когда лидеры оппозиции начинают говорить жаргоном, похожим на жаргон самого Путина, возникает вопрос, где позиция, где оппозиция", – отметил президент Литвы.

По словам Науседы, стоит признать, что Кремль сделал все, чтобы уничтожить оппозицию как физическими, так и другими средствами, а самому государству и его народу трудно полностью избавиться от имперских амбиций и философии российского мессианства.

Также он отметил, что в отношении России определить разницу между позицией и оппозицией "значительно сложнее, чем, например, в случае Беларуси".

Что предшествовало