Науседа о словах оппозиционера РФ Волкова о Капустине и Буданове: похоже на "жаргон Путина"

Науседа о заявлениях Волкова

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявления российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и чиновниках похожими на жаргон российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Науседа считает случай с Волковым "действительно исключительным".

"Мы должны сначала четко выяснить, кого мы считаем лидерами оппозиции, потому что когда лидеры оппозиции начинают говорить жаргоном, похожим на жаргон самого Путина, возникает вопрос, где позиция, где оппозиция", – отметил президент Литвы.

Премьер-министр Литвы Ругинене считает, что российскому оппозиционеру Волкову не место в стране после заявлений по Украине

По словам Науседы, стоит признать, что Кремль сделал все, чтобы уничтожить оппозицию как физическими, так и другими средствами, а самому государству и его народу трудно полностью избавиться от имперских амбиций и философии российского мессианства.

Также он отметил, что в отношении России определить разницу между позицией и оппозицией "значительно сложнее, чем, например, в случае Беларуси".

Читайте также: Аппетиты России на мирных переговорах слишком велики, - Науседа

Что предшествовало

  • Ранее в сети появилась переписка россиянина и соратника умершего в российской тюрьме Алексея Навального — Леонида Волкова, который сейчас живет в Литве. В ней он унижал командира Российского добровольческого корпуса в составе ГУР МО Дениса Капустина и, похоже, радовался новости о его "смерти", которую на самом деле инсценировали.
  • Он также критиковал украинских чиновников, в частности бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, которого назвал "отвратительным сельским политическим технологом". Такие заявления возмутили литовских политиков.

Волков (62) Литва (2706) оппозиция (5340) Науседа Гитанас (313)
+6
Не важко витягти опозиціонера РФ з "рускаго мира",
а ось "руский мир" з опозиціонера РФ не витягається
11.01.2026 15:47 Ответить
+6
11.01.2026 15:55 Ответить
+6
Женіть кацапську мразоту на кацапстан ,
там його місце на болотах ,а не в європейській країні ,
як Литва 😡
11.01.2026 15:55 Ответить
Птєнци с одново гнєзда, патамушта.
11.01.2026 15:41 Ответить
11.01.2026 15:47 Ответить
нє смєй трогать юлєчку небутербродовну!!!
вона, вже лізе на бронєвік іліча!
11.01.2026 15:50 Ответить
11.01.2026 15:55 Ответить
11.01.2026 15:55 Ответить
Відомо всім, та скажемо ізнов
Цю істину. І скажем не востаннє
"Російський демократ закінчується там
Де починається українське питання." (с)
11.01.2026 15:57 Ответить
Якщо потерти російського ліберала, то вилезе путін.
11.01.2026 16:11 Ответить
Розумний дядько Науседа! Всіх цих руських опозиціонерів треба перевірити на детекторі брехні щодо зв'язку з ФСБ і прихильності до "всруського міра". Підозрюю, що багато серед них виявиться кремлівськими консервами! А цей Волков мабуть вбачає в Капустіні свого головного конкурента, тому так його і прорвало!
11.01.2026 16:19 Ответить
Отдать Волкова волкам, пусть полакомятся братья...
11.01.2026 16:28 Ответить
Ага..опозиція в позиції😏
11.01.2026 16:33 Ответить
Литовці базують! Завжди подобалась ця нація.
11.01.2026 16:45 Ответить
 
 