СБУ перевірить слова опозиціонера РФ Волкова про "нацика з РДК" Капустіна

Українські правоохоронці розпочали фактове кримінальне провадження за заявами російського опозиційного політика Леоніда Волкова про командира РДК Дениса Капустіна та посадовців України чиновників.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

У Офісі генпрокурора пояснили, що справа є фактовою, поки не йдеться про жодні підозри.

Провадження за ч.3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, було відкрито за результатами двох звернень (одне – від народної депутатки, інше – приватної громадянки).

Досудове розслідування доручено Головному управлінню СБУ в Києві та Київській області, процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Що передувало?

Днями у мережі з’явилося листування росіянина і соратника померлого у російській в'язниці Олексія Навального –– Леоніда Волкова, який нині живе в Литві. У ньому він принижував командира Російського добровольчого корпусу у складі ГУР МО Дениса Капустіна і, схоже, радів новині про його "смерть", яку насправді інсценували. Волков у цьому листуванні привітав загибель Капустіна, називаючи його "нациком".

Він також критикував українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, якого назвав "огидним сільским політичним технологом".

При цьому Волков зазначив, що і ймовірна загибель Капустіна, і переслідування українських посадовців пішли б на користь Україні. Такі заяви обурили литовських політиків.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене назвала висловлювання Волкова неприйнятними й зазначила, що "така людина не повинна залишатися в Литві".

