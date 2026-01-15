Новини
3 960 19

СБУ перевірить слова опозиціонера РФ Волкова про "нацика з РДК" Капустіна

ЛЕОНІД ВОЛКОВ

Українські правоохоронці розпочали фактове кримінальне провадження за заявами російського опозиційного політика Леоніда Волкова про командира РДК Дениса Капустіна та посадовців України чиновників.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

У Офісі генпрокурора пояснили, що справа є фактовою, поки не йдеться про жодні підозри.

Провадження за ч.3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, було відкрито за результатами двох звернень (одне – від народної депутатки, інше – приватної громадянки).

Досудове розслідування доручено Головному управлінню СБУ в Києві та Київській області, процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Що передувало?

  • Днями у мережі з’явилося листування росіянина і соратника померлого у російській в'язниці Олексія Навального –– Леоніда Волкова, який нині живе в Литві. У ньому він принижував командира Російського добровольчого корпусу у складі ГУР МО Дениса Капустіна і, схоже, радів новині про його "смерть", яку насправді інсценували. Волков у цьому листуванні привітав загибель Капустіна, називаючи його "нациком".
  • Він також критикував українських посадовців, зокрема колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, якого назвав "огидним сільским політичним технологом".
  • При цьому Волков зазначив, що і ймовірна загибель Капустіна, і переслідування українських посадовців пішли б на користь Україні. Такі заяви обурили литовських політиків.
  • Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене назвала висловлювання Волкова неприйнятними й зазначила, що "така людина не повинна залишатися в Литві".

Топ коментарі
Навіщо етнічний єврей волков ховається за руснявим прізвищем "волков"??? Лаври більшовицьких комісарів спокою не дають?

https://youtu.be/quth7aSLtdQ?t=69
15.01.2026 19:33 Відповісти
Російська оппа нічим від нашої ригівської оппи не відрізняється. Для кожного кацапа українець це ворог, нацик, фашид
15.01.2026 19:45 Відповісти
Хоть би керівництво СБУ та ДБР і ГПУ, не «ЗАБУЛИ» притягнути до кримінальної відповідальності, отих посадових осіб з Урядового кварталу з 2019 року та разумкова-зеленського, за наслідками навмисних дій=бездіяльності яких, призвели знищення ***********, НАЙБІЛЬШОГО у Світі літака України, в Гостомелі, - АН-225!!!
Цей злочин, як і злочини аброхамія з ВРУ та падлюка з опу в Яворівському центрі, що призвів до УБИВСТВА Українців, московітами ******, чомусь поки гальмують, оті ********* на посадах в ЦОВВ!
За цими «незрозумілими» слідчими діями керівників цих державних структур, (а не особистих кріпаків зеленського), геть замилили покарання помічників ****** щодо знищення України, - КабМіндічів!!
15.01.2026 19:46 Відповісти
в СБУ фітіль дуже довгий став після звільнення Малюка...
Невже не моніторять соцсітки?
15.01.2026 19:27 Відповісти
А ще прибрали графу національність щоб пролізти до керма України
Ніхто й не ховається..Ви ж зараз напишите,що в той час,коли Вальцман вбивав рідного брата ,він комусь жав руку і обіймав...Хай вже вам ставочку піднімуть..Чи у вас там досі трудодні?
Може СБУ перевірить спочатку московських попів в Україні?
Я бачив скрін його писанини. Там нічого такоко нема крім "нацика з РДК" Капустіна. А ще там було багато про мародерство в оточенні зеленського...
15.01.2026 19:57 Відповісти
І це було у приватній переписці...
15.01.2026 19:59 Відповісти
Яка різниця в якій переписці він виставив ся мерзотою
15.01.2026 20:03 Відповісти
Це справді причина витрачати на нього ресурси? На писанину кацапа поза межами України? Та чверть тутешніх дописувачів значно перевершує його в українофобії. Особливо в темах про ТЦК.
15.01.2026 20:30 Відповісти
Для чого? Це замість атак кацапських НПЗ? Потужно.
15.01.2026 20:07 Відповісти
ХОЧЕ ЦЕЙ волкав ЯК НАШ шуфріч,РЕГУЛЯРНО ПИ..ДЮЛІВ ОТРИМУВАТИ.
15.01.2026 21:20 Відповісти
А самого цього "Волкова" правоохоронці не хочуть перевірити на приналежність до "фсб"? Ану як він завтра і Президента України в чомусь звинуватить.
15.01.2026 23:34 Відповісти
Может Капустин и сам проверит , когда у него будет свободное время прокатиться до Литвы
16.01.2026 04:14 Відповісти
 
 