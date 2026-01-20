Пытались организовать прорыв российских ДРГ на Сумщину в 2025 году: до 16 и 10 лет осуждены агенты ФСБ, - СБУ
Реальные сроки заключения получили два агента ФСБ, которые готовили прорыв российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в направлении Сум весной 2025 года.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Обоих злоумышленников задержали на одном из блокпостов региона, когда они возвращались после проведения доразведки возле военного объекта.
С помощью разведывательной вылазки агенты пытались завершить составление маршрута для прохода вражеской ДРГ из Брянской области вглубь территории Украины вне локаций Сил обороны.
Агенты ФСБ
В СБУ рассказали, что на данный момент один из злоумышленников по совокупности совершенных преступлений получил 16 лет тюрьмы. Им оказался 60-летний гражданин РФ, проживавший в Сумской области и уже привлекавшийся к ответственности за распространение прокремлевской пропаганды.
Установлено, что рецидивист был завербован ФСБ через его родственников из России. После агентурного инструктажа он начал отслеживать координаты блокпостов и запасных командных пунктов Сил обороны.
К преступной деятельности он привлек своего 61-летнего соседа, которому суд назначил 10 лет тюрьмы.
Фиксировали военные объекты
Задокументировано, как мужчины под видом поездок на рыбалку объезжали приграничную местность и скрытно фиксировали военные объекты.
В дальнейшем собранные сведения гражданин РФ передавал куратору от ФСБ в виде голосовых сообщений.
Оба агента признаны виновными
По материалам Службы безопасности суд признал обоих агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
