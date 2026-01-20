Пытались организовать прорыв российских ДРГ на Сумщину в 2025 году: до 16 и 10 лет осуждены агенты ФСБ, - СБУ

Реальные сроки заключения получили два агента ФСБ, которые готовили прорыв российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в направлении Сум весной 2025 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Обоих злоумышленников задержали на одном из блокпостов региона, когда они возвращались после проведения доразведки возле военного объекта.

С помощью разведывательной вылазки агенты пытались завершить составление маршрута для прохода вражеской ДРГ из Брянской области вглубь территории Украины вне локаций Сил обороны.

Агенты ФСБ

В СБУ рассказали, что на данный момент один из злоумышленников по совокупности совершенных преступлений получил 16 лет тюрьмы. Им оказался 60-летний гражданин РФ, проживавший в Сумской области и уже привлекавшийся к ответственности за распространение прокремлевской пропаганды.

Установлено, что рецидивист был завербован ФСБ через его родственников из России. После агентурного инструктажа он начал отслеживать координаты блокпостов и запасных командных пунктов Сил обороны.

К преступной деятельности он привлек своего 61-летнего соседа, которому суд назначил 10 лет тюрьмы.

Фиксировали военные объекты

Задокументировано, как мужчины под видом поездок на рыбалку объезжали приграничную местность и скрытно фиксировали военные объекты.

В дальнейшем собранные сведения гражданин РФ передавал куратору от ФСБ в виде голосовых сообщений.

Оба агента признаны виновными

По материалам Службы безопасности суд признал обоих агентов виновными в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

