Охота на "Буки": на Северослобожанском направлении уничтожены два российских ЗРК
На Северослобожанском направлении Силы обороны Украины нанесли болезненный удар по системе противовоздушной обороны оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря профессиональным действиям подразделения беспилотных систем (БПС) 8-го корпуса ДШВ Вооруженных Сил Украины были уничтожены две единицы техники противника: ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3".
Украинские воины с помощью аэроразведки отследили перемещение техники оккупантов и обнаружили их боевые позиции. После подтверждения координат по целям были нанесены точные удары, в результате которых оба зенитно-ракетных комплекса были полностью уничтожены.
Обстоятельства уничтожения вражеской техники:
-
Цель врага: Российское командование подтянуло "Буки" близко к линии фронта для поддержки действий своих штурмовых групп и попытки противодействовать украинским беспилотникам и авиации.
-
Результат: Излишняя самоуверенность дорого обошлась захватчикам - техника была обнаружена и ликвидирована во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск.
"Враг для поддержки действий своих штурмовых дебилов, а также для противодействия добрым, хорошим хулиганам подтянул "Бук-и". Близко подтянули, перестарались, за что и были оп#здюлены нашими сухопутными побратимами", - комментируют успех операции военные.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль