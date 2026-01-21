Охота на "Буки": на Северослобожанском направлении уничтожены два российских ЗРК

На Северослобожанском направлении Силы обороны Украины нанесли болезненный удар по системе противовоздушной обороны оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря профессиональным действиям подразделения беспилотных систем (БПС) 8-го корпуса ДШВ Вооруженных Сил Украины были уничтожены две единицы техники противника: ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3".

Украинские воины с помощью аэроразведки отследили перемещение техники оккупантов и обнаружили их боевые позиции. После подтверждения координат по целям были нанесены точные удары, в результате которых оба зенитно-ракетных комплекса были полностью уничтожены.

Обстоятельства уничтожения вражеской техники:

  • Цель врага: Российское командование подтянуло "Буки" близко к линии фронта для поддержки действий своих штурмовых групп и попытки противодействовать украинским беспилотникам и авиации.

  • Результат: Излишняя самоуверенность дорого обошлась захватчикам - техника была обнаружена и ликвидирована во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями Сухопутных войск.

"Враг для поддержки действий своих штурмовых дебилов, а также для противодействия добрым, хорошим хулиганам подтянул "Бук-и". Близко подтянули, перестарались, за что и были оп#здюлены нашими сухопутными побратимами", - комментируют успех операции военные. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 413-го подразделения попали в пусковые части ЗРК "Стрела-10" и вывели вражеский комплекс из строя. ВИДЕО

Смотрите: 412-я бригада "Nemesis" за неделю поразила 10 установок ПВО врага. ВИДЕО

Слава ЗСУ!
21.01.2026 14:34 Ответить
"Говорят мы бяки-буки"
21.01.2026 14:35 Ответить
 
 