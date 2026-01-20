412-я бригада "Nemesis" за неделю поразила 10 установок ПВО врага
В течение недели операторы 412-й отдельной бригады "Nemesis" СБС поразили 10 пусковых установок ЗРК и радиолокационных станций противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей - РЛС П-18-2 "Прима" и РЛС С-350 "Витязь", являющиеся ключевыми элементами системы противовоздушной обороны российских войск.
Отмечается, что "Витязь" стал уже второй радиолокационной станцией новейшего комплекса С-350, пораженной операторами "Nemesis" в январе.
Стоимость одного такого комплекса достигает около 130 миллионов долларов.
